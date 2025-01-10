"Невостребованный багаж за 1099 тенге": в аэропорту Алматы ответили на странные сообщения из Сети

В Сети появились странные сообщения, где говорится о том, что алматинский аэропорт продает невостребованный багаж за 1099 тенге. В пресс-службе аэропорта ответили на эту информацию, передает NUR.KZ.

"Каждый год на складах скапливается большое количество утерянных или забытых чемоданов. Согласно правилам, аэропорт может утилизировать багаж, который не был зарегистрирован более 6 месяцев, но аэропорт организовал благотворительную акцию и распродает его за 1 099 тенге", - говорится в сообщении якобы от имени Международного аэропорта Алматы.

В заблуждение вводят и приложенные фото, на которых видны чемоданы и лента с надписью Almaty International Airport. Кроме того, в сообщении прикреплена сомнительная ссылка, по которой предлагается пройти для получения информации.

Между тем, в пресс-службе аэропорта Алматы прокомментировали такого рода сообщения.

"Касательно распространяемой в социальных сетях информации по распродаже утерянных чемоданов Международный аэропорт Алматы сообщает, что данная информация не является достоверной.

Аэропорт Алматы не проводит никаких акций и аукционов подобного рода. Будьте бдительны и остерегайтесь мошенников", - заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее аналогичная реклама появилась от имени Международного аэропорта Астаны. В ней сообщается о распродаже утерянного багажа. В аэропорту Астаны тогда сообщали, что багаж не подлежит передаче третьим лицам или продаже.

Кроме того, в 2023 году алматинский аэропорт уже сталкивался с подобной ситуацией. Тогда невостребованный багаж предлагали купить всего за 470 тенге, однако в пресс-службе тоже опровергли информацию.

Также недавно в Сети появлялась информация о том, что "Казпочта" продает невостребованные посылки за 1150 тенге - в компании также ответили, что информация не соответствует действительности.