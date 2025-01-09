Пустующие детские сады ждут малышей в Павлодаре

В детских садах Павлодара нехватка малышей. На сегодняшний день более тысячи мест пустуют. Несмотря на то, что уже середина учебного года, набор продолжается, передает "Ирбис TV".

Времена, когда очередь в детский сад ждали годами, остались позади. Теперь ситуация кардинально изменилась. В Павлодаре 87 дошкольных организаций, и в них свободны 1200 мест. Именно столько малышей могут принять хоть сегодня, но не нарушая порядок.

"Родители могут сейчас проанализировать свободные места и в случае, если им срочно нужно отдать ребеночка в детский сад, то они могут изменить свое заявление. Таким образом, они могут поменять дошкольную организацию и выбрать ту, в которой на сегодняшний день есть свободные места", - пояснила заведующая сектором дошкольного образования отдела образования Павлодара Гульбаршин Алтыбасарова.

Узнать, где есть свободные места и выбрать подходящий сад, можно на сайте INDIGO24.kz. Новая система набора детей действует с мая 2024 года. Отметить можно четыре организации. Когда подходит очередь, родители получают SMS-уведомление.

"Родителям на ответ на данное SMS дается два рабочих дня. После двух рабочих дней, если родитель никак не реагирует на данное сообщение, заявление уходит во временный стоп-лист на 10 дней. Это место идет следующему ребенку, то есть второму. Если второй ребенок также игнорирует, идет третьему", - добавила Гульбаршин Алтыбасарова.

Чтобы не упустить место в детском саду, специалисты просят родителей малышей не забывать проверять сообщения от службы 1414. Согласие или отказ необходимо подтвердить.

В прошлом году новую модель постановки в очередь в детсады внедрили в пилотном режиме в Шахтинске, Петропавловске, Атырау, Шымкенте и 8 районах Павлодарской области. После Единая база учета очередности будет доступна по всей стране.

В Казахстане реформируют принцип субсидирования детсадов. Среди новшеств - возможность свободного перевода ребенка с одного детсада в другой. К цифровой платформе уже подключены 12 регионов и их опыт планируется масштабировать на всю страну.