Места в детсадах начали распределять по-новому в ряде регионов Казахстана

Пока новая модель постановки на очередь в детсады тестируется в пилотном режиме в ряде регионов Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

Как сообщает официальный Telegram-канал министерства, пока новая модель постановки на очередь в детсады внедряется в пилотном режиме в Шахтинске, Петропавловске, Атырау, Шымкенте и 8 районах Павлодарской области.

"В целях искоренения коррупционных составляющих при распределении мест в дошкольных организациях разработана Единая база учета очередности. Новая модель позволяет выбрать до четырех детских садов, исходя от запросов семьи.

После завершения пилота Единая база учета очередности будет доступна по всей стране", - сообщили в Минпросвещения.

Напомним, ранее уже бывший вице-министр просвещения Айбат Ильясов рассказывал о планах по внедрению Единой базы учета очередности и выдачи направлений в детсады. Тогда он озвучил преимущества новой системы, указав на недостатки имеющейся системы постановки на очередь детей в детсады.

"Родителям представится возможность зачислить детей в один детский сад, если в семье имеется более двух детей. Исключается сбор и приложение бумажных справок для подтверждения льготного статуса, которые автоматически подтягиваются из государственных баз данных", - сообщил тогда Ильясов.

Между тем, еще в 2022 году в Министерстве просвещения говорили о том, что шаг с созданием единой очереди в детские сады будет предпринят в рамках цифровизации процессов и услуг образования в Казахстане.

На сайте "Электронного правительства" размещен порядок действий для постановки ребенка в очередь детского сада. Подать заявление на постановку в очередь можно следующими способами:

через онлайн-сервис на портале электронного правительства;

посетив ЦОН (НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан") с необходимыми документами;

через порталы, ссылки на которые опубликованы на сайтах управлений и отделов образований акиматов городов и районов (например, Indigo24.kz, snation.kz, balabaqsha.open-almaty.kz).

В заявке необходимо указать ИИН ребенка, отметить желаемый детский сад и подписать с помощью ЭЦП. Когда очередь наступит, родителю придет уведомление с направлением в выбранный детский сад.