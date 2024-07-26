Хищения посылок и денег: в "Казпочте" сделали заявление после проверки Генпрокуратуры

Представители АО "Казпочта" заявили, что после вчерашнего заявления Генпрокуратуры исправили все замечания и выполнили все рекомендации, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию.

"АО "Казпочта" исправила все замечания и рекомендации Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, направленных в ходе плановой проверки. На сегодня комитет не имеет претензий и замечаний к АО "Казпочта", - говорится в заявлении на официальном сайте оператора.

По итогам проверки был также проведен обучающий семинар-совещание со всеми региональными филиалам, разъяснены нормы и правила Административного процедурно-процессуального кодекса.

"Информация, распространяемая отдельно взятыми СМИ и некоторыми активными пользователями социальных сетей о том, что компания якобы умышленно и целенаправленно скрывала какие-либо правонарушения своих сотрудников, не соответствует действительности", - уведомили в компании.

В "Казпочте" отметили, что в результате внутренних ревизий и проверок за 2023 год найдены финансовые нарушения на 396,7 млн тенге. По всем фактам проведены расследования, материалы направлены в правоохранительные органы.

Напомним, вчера в Генпрокуратуре сообщили об итогах проверки АО "Казпочта" - по ее результатам были выявлены тысячи нарушений. Наряду с этим были выявлены факты краж чужого имущества и мошенничества, о которых не были уведомлены правоохранительные органы.

Добавим, АО "Казпочта" - национальный оператор почты Казахстана, является одним из базовых элементов общегосударственной инфраструктуры. В распоряжении оператора самая масштабная филиальная сеть в стране, охватывающая практически всю территорию Казахстана, особенно на уровне районной и сельской местности.