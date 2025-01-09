Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В зоопарке Караганды объяснили, почему их медведи не впадают в спячку

Опубликовано:

Медведь
Медведь. Фото: instagram.com/krgzoo

Почему медведи Карагандинского зоопарка не впадают в спячку? Местным жителям объяснили, что это связано с условиями содержания и регулярным питанием, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.

Как сообщается на официальной странице зоопарка в Instagram, люди часто задают вопрос: почему медведи Карагандинского зоопарка не впадают в спячку?

Представители организации рассказали, что их медведи спят почти все время, но за период пребывания у них выработался рефлекс, и биологические часы пробуждают их ко времени кормления. Мишки наедаются, прогуливаются и снова засыпают.

Медведи в зоопарках обычно не впадают в спячку по нескольким причинам:

  • В отличие от дикой природы, где медведи полагаются на сезонные изменения температуры, в зоопарке температура выше, так как у животных есть укромные домики.
  • В зоопарке медведи получают регулярное и надежное питание, что устраняет необходимость накапливать жир на зиму.
  • В дикой природе спячка помогает медведям избегать неблагоприятных условий и хищников, от которых они защищены в зоопарке.

В Карагандинском зоопарке живут бурые и гималайские медведи. Обеспечение хороших условий содержания имеет решающее значение для здоровья и благополучия животных, а также для их способности к размножению. Семья бурых медведей зоопарка регулярно пополняется медвежатами.

Этой зимой только один медвежонок по имени Мишутка не впал в спячку. Как и все малыши, он готов гулять и резвиться целый день.

Ранее сообщалось, что в Карагандинском зоопарке появились новые обитатели: семья мартышек Бразза и пара альбиносов валлаби, которые прибыли из Чехии.

А в октябре прошлого года стало известно, что нильский крокодил по кличке Султан также стал новым обитателем Карагандинского зоопарка. Этот мощный хищник прибыл в мае и уже завоевал интерес посетителей.

Вместе с этим, сотрудники зоопарка опубликовали видео с медведицей Ясури, прибывшей из Алматы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209959-v-zooparke-karagandy-obyasnili-pochemu-ih-medvedi-ne-vpadayut-v-spyachku/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie