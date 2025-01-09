В зоопарке Караганды объяснили, почему их медведи не впадают в спячку
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Почему медведи Карагандинского зоопарка не впадают в спячку? Местным жителям объяснили, что это связано с условиями содержания и регулярным питанием, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.
Как сообщается на официальной странице зоопарка в Instagram, люди часто задают вопрос: почему медведи Карагандинского зоопарка не впадают в спячку?
Представители организации рассказали, что их медведи спят почти все время, но за период пребывания у них выработался рефлекс, и биологические часы пробуждают их ко времени кормления. Мишки наедаются, прогуливаются и снова засыпают.
Медведи в зоопарках обычно не впадают в спячку по нескольким причинам:
- В отличие от дикой природы, где медведи полагаются на сезонные изменения температуры, в зоопарке температура выше, так как у животных есть укромные домики.
- В зоопарке медведи получают регулярное и надежное питание, что устраняет необходимость накапливать жир на зиму.
- В дикой природе спячка помогает медведям избегать неблагоприятных условий и хищников, от которых они защищены в зоопарке.
В Карагандинском зоопарке живут бурые и гималайские медведи. Обеспечение хороших условий содержания имеет решающее значение для здоровья и благополучия животных, а также для их способности к размножению. Семья бурых медведей зоопарка регулярно пополняется медвежатами.
Этой зимой только один медвежонок по имени Мишутка не впал в спячку. Как и все малыши, он готов гулять и резвиться целый день.
Ранее сообщалось, что в Карагандинском зоопарке появились новые обитатели: семья мартышек Бразза и пара альбиносов валлаби, которые прибыли из Чехии.
А в октябре прошлого года стало известно, что нильский крокодил по кличке Султан также стал новым обитателем Карагандинского зоопарка. Этот мощный хищник прибыл в мае и уже завоевал интерес посетителей.
Вместе с этим, сотрудники зоопарка опубликовали видео с медведицей Ясури, прибывшей из Алматы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209959-v-zooparke-karagandy-obyasnili-pochemu-ih-medvedi-ne-vpadayut-v-spyachku/