В зоопарке Караганды объяснили, почему их медведи не впадают в спячку

Почему медведи Карагандинского зоопарка не впадают в спячку? Местным жителям объяснили, что это связано с условиями содержания и регулярным питанием, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.

Как сообщается на официальной странице зоопарка в Instagram, люди часто задают вопрос: почему медведи Карагандинского зоопарка не впадают в спячку?

Представители организации рассказали, что их медведи спят почти все время, но за период пребывания у них выработался рефлекс, и биологические часы пробуждают их ко времени кормления. Мишки наедаются, прогуливаются и снова засыпают.

Медведи в зоопарках обычно не впадают в спячку по нескольким причинам:

В отличие от дикой природы, где медведи полагаются на сезонные изменения температуры, в зоопарке температура выше, так как у животных есть укромные домики.

В зоопарке медведи получают регулярное и надежное питание, что устраняет необходимость накапливать жир на зиму.

В дикой природе спячка помогает медведям избегать неблагоприятных условий и хищников, от которых они защищены в зоопарке.

В Карагандинском зоопарке живут бурые и гималайские медведи. Обеспечение хороших условий содержания имеет решающее значение для здоровья и благополучия животных, а также для их способности к размножению. Семья бурых медведей зоопарка регулярно пополняется медвежатами.

Этой зимой только один медвежонок по имени Мишутка не впал в спячку. Как и все малыши, он готов гулять и резвиться целый день.

Ранее сообщалось, что в Карагандинском зоопарке появились новые обитатели: семья мартышек Бразза и пара альбиносов валлаби, которые прибыли из Чехии.

А в октябре прошлого года стало известно, что нильский крокодил по кличке Султан также стал новым обитателем Карагандинского зоопарка. Этот мощный хищник прибыл в мае и уже завоевал интерес посетителей.

Вместе с этим, сотрудники зоопарка опубликовали видео с медведицей Ясури, прибывшей из Алматы.