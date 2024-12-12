Миллиард тенге выделят на ремонт и установку светофоров в Караганде
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В Караганде в 2025 году планируют установить 37 новых светофорных объектов и отремонтировать 23 существующих. На эти работы предполагается выделить из бюджета более 1 миллиарда тенге, передает ekaraganda.kz.
На установку 37 новых светофоров планируется выделить 740 миллионов тенге, а на ремонт 23 - 345 миллионов тенге.
На сегодняшний день требуется провести ремонт шести светофоров на улице Сейфуллина, двух - на Чкалова, десяти - на Бухар жырау, одного - на перекрестке улиц Московская и Казахстанская, одного - на Университетской, одного - на перекрестке Новонижняя - Баженова, одного - на перекрестке Баженова - Прогресса и одного - на улице Ермекова.
Кроме того, из 37 новых светофоров 28 объектов планируется установить в районе имени Казыбек би, а девять - в районе имени Алихана Бокейхана. Реализация работ будет возможна только при условии выделения бюджетных средств.
Ранее сообщалось, что власти Караганды подготовили предварительный перечень автодорог, подлежащих ремонту в 2025-2026 годах. В список включены улицы с высокой транспортной нагрузкой и межквартальные дороги.
Также стало известно, что в проект бюджета Алматы на 2025-2027 годы хотят заложить ремонт дорог и закуп новых автобусов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2199761-milliard-tenge-vydelyat-na-remont-i-ustanovku-svetoforov-v-karagande/