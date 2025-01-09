Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Популярный курорт в Павлодарской области изменил режим работы

Опубликовано:

Подъемник на лыжной базе в Павлодарской области
Лыжная база "Мырзашокы". Фото: instagram.com/myrzashoky

В режим работы горнолыжной базы "Мырзашокы" в Павлодарской области внесли изменения, которые уже начали действовать, передает NUR.KZ со ссылкой на курорт.

Как сообщается в официальном аккаунте базы в Instagram, с этой недели курорт будет работать только с пятницы по воскресенье.

"Мы понимаем, что это может создать неудобства, и благодарим за ваше терпение и понимание", - обратились к отдыхающим в соцсети.

Отметим, что на лыжном курорте "Мырзашокы" работает канатная дорога, прокат снаряжения, а также чайхана.

Ранее стало известно, что Казахстан в прошлом году посетило рекордное количество туристов - 11,5 млн человек. Это вдвое больше, чем в 2023. При этом Шымбулак принимает в день 12-15 тысяч туристов, тогда как его мощность рассчитана на 6 тысяч.

На развитие туризма в стране акцентировал внимание президент Касым-Жомарт Токаев. Он указал на недостаточное использование имеющегося потенциала в сфере туризма, несмотря на выгодное географическое расположение страны, разнообразие природы, богатое и уникальное историко-культурное наследие.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209856-populyarnyy-kurort-v-pavlodarskoy-oblasti-izmenil-rezhim-raboty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie