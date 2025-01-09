Популярный курорт в Павлодарской области изменил режим работы

В режим работы горнолыжной базы "Мырзашокы" в Павлодарской области внесли изменения, которые уже начали действовать, передает NUR.KZ со ссылкой на курорт.

Как сообщается в официальном аккаунте базы в Instagram, с этой недели курорт будет работать только с пятницы по воскресенье.

"Мы понимаем, что это может создать неудобства, и благодарим за ваше терпение и понимание", - обратились к отдыхающим в соцсети.

Отметим, что на лыжном курорте "Мырзашокы" работает канатная дорога, прокат снаряжения, а также чайхана.

Ранее стало известно, что Казахстан в прошлом году посетило рекордное количество туристов - 11,5 млн человек. Это вдвое больше, чем в 2023. При этом Шымбулак принимает в день 12-15 тысяч туристов, тогда как его мощность рассчитана на 6 тысяч.

На развитие туризма в стране акцентировал внимание президент Касым-Жомарт Токаев. Он указал на недостаточное использование имеющегося потенциала в сфере туризма, несмотря на выгодное географическое расположение страны, разнообразие природы, богатое и уникальное историко-культурное наследие.