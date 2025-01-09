Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Павлодарцы жалуются на заваленные снегом дворы

Опубликовано:

Снег во дворе
Двор в Павлодаре. Фото: irbistv.kz

По словам жителей Павлодара, выпавший снег превратился в кашу и ходить невозможно, а коммунальщики за неделю успели очистить только центральные улицы города, передает "Ирбис TV".

Пройти через свои же дворы, говорят павлодарцы, стало настоящим испытанием. Горожане возмущены, но признаются, что привыкли. Тяжелее всего - понять, кто отвечает за снег у дома.

"Во дворах плохо убирают, а по городу убирают. В прошлом году лучше убирали, в этом году не очень", - посетовал павлодарец.

"Дороги чистят, а тротуары засыпают, и мы потом идем. Ну, во дворах еще по-божески, сами убираем", - поделилась горожанка.

Снегопад в Павлодаре, пусть и периодами, но длится почти неделю. По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются еще несколько дней.

В акимате города заверили, что ситуацию решают оперативно. Режим работы - круглосуточный.

"У нас город делится на 8 микрорайонов и на каждый микрорайон разделена техника. По поручению акима сейчас выделили дополнительную технику - около 40 единиц и 80 человек. Сейчас они в усиленном режиме занимаются дворами. И во дворах 5 метров убирает ОСИ, КСК, а остальное - территория города", - рассказал заведующий сектором отдела ЖКХ Павлодара Бауржан Абылкасимов.

Кстати, подать заявку на вывоз снега со двора может любой житель Павлодара. Обращения принимают в отделе ЖКХ либо через службу "109". Отработать должны каждый адрес.

Ранее сообщалось, что в Алматы открыли снегоплавильный пункт, где применяют технологию плавления и утилизации снега впервые в Казахстане. Необходимость его создания связана с растущей нагрузкой на инфраструктуру города и увеличением снегопадов в последние годы.

Также стало известно, что в Алматы для ликвидации последствий снегопада задействовано 1115 рабочих и 475 единиц техники. Для посыпки дорог используют 194 пескоразбрасывателя.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209836-pavlodarcy-zhaluyutsya-na-zavalennye-snegom-dvory/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie