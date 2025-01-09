Павлодарцы жалуются на заваленные снегом дворы

По словам жителей Павлодара, выпавший снег превратился в кашу и ходить невозможно, а коммунальщики за неделю успели очистить только центральные улицы города, передает "Ирбис TV".

Пройти через свои же дворы, говорят павлодарцы, стало настоящим испытанием. Горожане возмущены, но признаются, что привыкли. Тяжелее всего - понять, кто отвечает за снег у дома.

"Во дворах плохо убирают, а по городу убирают. В прошлом году лучше убирали, в этом году не очень", - посетовал павлодарец.

"Дороги чистят, а тротуары засыпают, и мы потом идем. Ну, во дворах еще по-божески, сами убираем", - поделилась горожанка.

Снегопад в Павлодаре, пусть и периодами, но длится почти неделю. По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются еще несколько дней.

В акимате города заверили, что ситуацию решают оперативно. Режим работы - круглосуточный.

"У нас город делится на 8 микрорайонов и на каждый микрорайон разделена техника. По поручению акима сейчас выделили дополнительную технику - около 40 единиц и 80 человек. Сейчас они в усиленном режиме занимаются дворами. И во дворах 5 метров убирает ОСИ, КСК, а остальное - территория города", - рассказал заведующий сектором отдела ЖКХ Павлодара Бауржан Абылкасимов.

Кстати, подать заявку на вывоз снега со двора может любой житель Павлодара. Обращения принимают в отделе ЖКХ либо через службу "109". Отработать должны каждый адрес.

Ранее сообщалось, что в Алматы открыли снегоплавильный пункт, где применяют технологию плавления и утилизации снега впервые в Казахстане. Необходимость его создания связана с растущей нагрузкой на инфраструктуру города и увеличением снегопадов в последние годы.

Также стало известно, что в Алматы для ликвидации последствий снегопада задействовано 1115 рабочих и 475 единиц техники. Для посыпки дорог используют 194 пескоразбрасывателя.