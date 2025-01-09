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Эзотерика

Электроснабжение восстановили в селах Актюбинской области (видео)

Опубликовано:

Ремонтная бригада
Ремонтная бригада. Фото: diapazon.kz

Жители семи сел в Актюбинской области остались без электричества в первые дни нового года из-за наледи, повреждавшей линии электропередачи. В настоящее время ведутся активные ремонтные работы, передает 24.kz.

Жители 7 сел в Актюбинской области в первые дни нового года остались без электричества. Из-за влажности и тумана на линиях электропередачи в Мугалжарском районе образовалась наледь.

Под ее тяжестью провода оборвались, упали опоры. Между населенными пунктами Ащисай и Сабындыколь, Кумсай и Аксу было повалено 96 столбов.

Для восстановления линий привлекли специалистов из района и областного центра. В настоящее время электроснабжение восстановили во всех селах. Работы продолжаются только в Сабындыколе. Пока электричество там подают с помощью генераторов, рассказал аким Мугалжарского района Дархан Ермаганбетов.

"Сейчас продолжаются работы по восстановлению линий электропередачи, столбов в селе Сабындыколь. Бригады из 48 человек и 14 единиц техники работают в усиленном режиме", - подчеркнул Дархан Ермаганбетов.

Ранее сообщалось, что из-за обледенения линий электропередачи в нескольких селах Актюбинской области произошло массовое падение опор и перебои с электричеством. Восстановительные работы велись круглосуточно.

Напомним, в августе прошлого года в селе Косембай Уилского района Актюбинской области разыгрался сильный ветер. Он сорвал крыши домов, свалил заборы и столбы, оставил населенный пункт без света.

А жители Актобе пожаловались на отсутствие уличного освещения на участке улицы Уалиханова. В городском акимате сообщили о решении проблемы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209737-elektrosnabzhenie-vosstanovili-v-selah-aktyubinskoy-oblasti-video/

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