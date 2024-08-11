Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сильным ветром сорвало крыши у половины домов в селе в Актюбинской области (видео)

Опубликовано:

Ураган в Актюбинской области
Место происшествия. Кадр из видео: diapazon.kz

Вечером 9 августа в селе Косембай Уилского района Актюбинской области разыгрался сильный ветер. Он сорвал крыши домов, свалил заборы и столбы, оставил населенный пункт без света, передает "Диапазон".

По данным областного акимата, Косембай - небольшой аул в Каиндинском сельском округе, здесь 74 дома и 380 жителей.

"Сильный ветер поднялся около 21.30. Он повредил крыши 51 здания, в их числе 35 жилых домов, мини-центра, сельского клуба, остальное - летники и хозпостройки. Упали 9 опор линий электропередачи. Света не было. Из 9 опор восстановили 7", - сообщили в акимате Актюбинской области вечером 10 августа.

Здесь добавили, что на место выезжали 4 бригады ТОО "Энергосистема", в составе которых 15 работников на 5 единицах техники. Электричество в Косембай подадут, как только восстановят все 9 опор. Нанесенный ущерб пока не оценили, но из домашнего скота в результате стихии погибла одна овца.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 августа, на севере, востоке и в центре Актюбинской области ожидаются гроза, град, шквал. Порывы ветра - 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, 8 августа на станцию скорой помощи в Актобе поступил вызов с завода ферросплавов. Сообщалось, что произошел удар молнией. По прибытии медики увидели лежащего во дворе мужчину, которому было около 35 лет. По словам коллег, после ужина работник вышел на улицу, в окно они увидели, как его ударило молнией, и он упал. Спасти его не удалось.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2147397-silnym-vetrom-sorvalo-kryshi-u-poloviny-domov-v-sele-v-aktyubinskoy-oblasti-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie