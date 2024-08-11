Сильным ветром сорвало крыши у половины домов в селе в Актюбинской области (видео)

Вечером 9 августа в селе Косембай Уилского района Актюбинской области разыгрался сильный ветер. Он сорвал крыши домов, свалил заборы и столбы, оставил населенный пункт без света, передает "Диапазон".

По данным областного акимата, Косембай - небольшой аул в Каиндинском сельском округе, здесь 74 дома и 380 жителей.

"Сильный ветер поднялся около 21.30. Он повредил крыши 51 здания, в их числе 35 жилых домов, мини-центра, сельского клуба, остальное - летники и хозпостройки. Упали 9 опор линий электропередачи. Света не было. Из 9 опор восстановили 7", - сообщили в акимате Актюбинской области вечером 10 августа.

Здесь добавили, что на место выезжали 4 бригады ТОО "Энергосистема", в составе которых 15 работников на 5 единицах техники. Электричество в Косембай подадут, как только восстановят все 9 опор. Нанесенный ущерб пока не оценили, но из домашнего скота в результате стихии погибла одна овца.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 августа, на севере, востоке и в центре Актюбинской области ожидаются гроза, град, шквал. Порывы ветра - 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, 8 августа на станцию скорой помощи в Актобе поступил вызов с завода ферросплавов. Сообщалось, что произошел удар молнией. По прибытии медики увидели лежащего во дворе мужчину, которому было около 35 лет. По словам коллег, после ужина работник вышел на улицу, в окно они увидели, как его ударило молнией, и он упал. Спасти его не удалось.