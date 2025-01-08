Как Караганда справляется с последствиями снегопада

В Караганде коммунальные службы работают в усиленном режиме для устранения последствий снегопадов. За два дня из районов города вывезено более 14 тысяч кубометров снега, передает ekaraganda.kz.

За последние несколько дней в Караганде выпало большое количество осадков, что создает проблемы как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Дорожные службы Караганды работают в усиленном режиме. Все коммунальные службы функционируют в двухсменном режиме, обеспечивая бесперебойную очистку и уборку дорог.

7 января в ночную смену в уборке было задействовано специализированное оборудование: шесть фронтальных погрузчиков, 20 самосвалов, 10 машин МДК, 15 тракторов МТЗ, два автогрейдера, четыре лаповых снегопогрузчика и один шнекоротор. Для борьбы с гололедом было использовано 70 тонн инертного материала.

Уборка снега. Фото: ekaraganda.kz

Сегодня днем, 8 января, уборка продолжается с привлечением 90 единиц техники и 70 рабочих. За два дня с территории района имени А.Бокейхана вывезено более 10 тысяч кубометров снега.

Содержание автомобильных дорог в секторах Пришахтинска, Майкудука и Сортировки осуществляется различными подрядными организациями:

сектор Майкудук-1: ТОО "ЖИЛКОМХОЗ 2030";

сектор Майкудук-2: ТОО "Амир Строй 777";

Пришахтинск, Сортировка, Узенка и магистральные дороги: ТОО Legend Group Ltd.

Внутриквартальные проезды обслуживают:

в Майкудуке: ТОО ER AGRO и ТОО Construction Training Resources;

в Пришахтинске и Узеньке: ТОО "Қазақ жолы 2050";

в Сортировке: ТОО IdeaStroy.

Уборка снега. Фото: ekaraganda.kz

Уборка пешеходных тротуаров проводится:

в Майкудуке: ТОО Kaplan Group;

в Пришахтинске, Узеньке и Сортировке: ИП "Ансар".

В районе имени Казыбек би за день 7 января и ночь 8 января вывезено более 4 тысяч кубометров снега. Для борьбы с гололедом рассыпано 224 тонны пескосоляной смеси. Уборка проводилась с использованием 13 тракторов МТЗ, 16 машин МДК, четырех лаповых и фронтальных погрузчиков, а также "КамАЗов" и самосвалов.

Дороги в секторах Город и Михайловка обслуживает ТОО "Тазалык Эксперт", а Юго-Восток - ТОО Lego Group.

Ранее сообщалось, что в Балхаше проводят работы по очистке улиц от снега, чтобы обеспечить безопасность и комфорт горожан.

А в Актобе бригады подрядных организаций перешли на усиленный режим работы для очистки дорог от снега. Работы ведутся круглосуточно.

Помимо этого, в Алматы ужесточили контроль за санитарной очисткой территорий - теперь подрядчиков штрафуют за плохую уборку дворов и улиц.