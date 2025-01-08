Как Караганда справляется с последствиями снегопада
Опубликовано:
В Караганде коммунальные службы работают в усиленном режиме для устранения последствий снегопадов. За два дня из районов города вывезено более 14 тысяч кубометров снега, передает ekaraganda.kz.
За последние несколько дней в Караганде выпало большое количество осадков, что создает проблемы как для автомобилистов, так и для пешеходов.
Дорожные службы Караганды работают в усиленном режиме. Все коммунальные службы функционируют в двухсменном режиме, обеспечивая бесперебойную очистку и уборку дорог.
7 января в ночную смену в уборке было задействовано специализированное оборудование: шесть фронтальных погрузчиков, 20 самосвалов, 10 машин МДК, 15 тракторов МТЗ, два автогрейдера, четыре лаповых снегопогрузчика и один шнекоротор. Для борьбы с гололедом было использовано 70 тонн инертного материала.
Сегодня днем, 8 января, уборка продолжается с привлечением 90 единиц техники и 70 рабочих. За два дня с территории района имени А.Бокейхана вывезено более 10 тысяч кубометров снега.
Содержание автомобильных дорог в секторах Пришахтинска, Майкудука и Сортировки осуществляется различными подрядными организациями:
- сектор Майкудук-1: ТОО "ЖИЛКОМХОЗ 2030";
- сектор Майкудук-2: ТОО "Амир Строй 777";
- Пришахтинск, Сортировка, Узенка и магистральные дороги: ТОО Legend Group Ltd.
Внутриквартальные проезды обслуживают:
- в Майкудуке: ТОО ER AGRO и ТОО Construction Training Resources;
- в Пришахтинске и Узеньке: ТОО "Қазақ жолы 2050";
- в Сортировке: ТОО IdeaStroy.
Уборка пешеходных тротуаров проводится:
- в Майкудуке: ТОО Kaplan Group;
- в Пришахтинске, Узеньке и Сортировке: ИП "Ансар".
В районе имени Казыбек би за день 7 января и ночь 8 января вывезено более 4 тысяч кубометров снега. Для борьбы с гололедом рассыпано 224 тонны пескосоляной смеси. Уборка проводилась с использованием 13 тракторов МТЗ, 16 машин МДК, четырех лаповых и фронтальных погрузчиков, а также "КамАЗов" и самосвалов.
Дороги в секторах Город и Михайловка обслуживает ТОО "Тазалык Эксперт", а Юго-Восток - ТОО Lego Group.
Ранее сообщалось, что в Балхаше проводят работы по очистке улиц от снега, чтобы обеспечить безопасность и комфорт горожан.
А в Актобе бригады подрядных организаций перешли на усиленный режим работы для очистки дорог от снега. Работы ведутся круглосуточно.
Помимо этого, в Алматы ужесточили контроль за санитарной очисткой территорий - теперь подрядчиков штрафуют за плохую уборку дворов и улиц.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209460-kak-karaganda-spravlyaetsya-s-posledstviyami-snegopada/