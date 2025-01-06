Акимат Балхаша показал, как коммунальщики работают с полной отдачей (видео)

В Балхаше проводят работы по очистке улиц от снега, чтобы обеспечить безопасность и комфорт горожан, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, ТОО "Горкомхоз-2012" продолжает работы по уборке снега.

В Балхаше работы по очистке снега ведутся на улицах Абая, Мира и Спицына.

"Работники трудятся с полной отдачей, чтобы сделать городские улицы безопасными и чистыми", - отметили в акимате.

Ранее сообщалось, что аким Актобе Азамат Бекет провел совещание о зимнем содержании автодорог и работе коммунальных служб, потребовав усилить уборку снега и контроль за теплоснабжением.

Помимо этого, на рабочем совещании в Темиртау обсудили ключевые вопросы благоустройства города, включая уборку снега, вывоз мусора, газификацию и реализацию инфраструктурных проектов.