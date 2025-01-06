Акимат Балхаша показал, как коммунальщики работают с полной отдачей (видео)
Опубликовано:
В Балхаше проводят работы по очистке улиц от снега, чтобы обеспечить безопасность и комфорт горожан, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.
Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, ТОО "Горкомхоз-2012" продолжает работы по уборке снега.
В Балхаше работы по очистке снега ведутся на улицах Абая, Мира и Спицына.
"Работники трудятся с полной отдачей, чтобы сделать городские улицы безопасными и чистыми", - отметили в акимате.
Ранее сообщалось, что аким Актобе Азамат Бекет провел совещание о зимнем содержании автодорог и работе коммунальных служб, потребовав усилить уборку снега и контроль за теплоснабжением.
Помимо этого, на рабочем совещании в Темиртау обсудили ключевые вопросы благоустройства города, включая уборку снега, вывоз мусора, газификацию и реализацию инфраструктурных проектов.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2208842-akimat-balhasha-pokazal-kak-kommunalshchiki-rabotayut-s-polnoy-otdachey-video/