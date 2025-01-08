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"3-4 минуты вместо 30-40": новые шнекороторы из Канады чистят снег в Актобе (видео)

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Уборка снега
Уборка снега. Кадр из видео: instagram.com/109_aqtobe

Акимат Актобе усиливает работу по зимней уборке города - было приобретено три канадских шнекоротора, которые значительно сокращают время на погрузку снега, передает NUR.KZ со ссылкой на ситуационный центр региона.

Как сообщается на официальной странице организации в Instagram, акимат Актобе усиливает работу по обновлению парка специальной техники для зимнего содержания дорог.

На прошлой неделе доставлено три единицы канадского навесного оборудования - шнекоротора - для погрузчиков. Техника передана на баланс ТОО "АТК қызмет".

Город приобрел три единицы специальной техники, которая используется в качестве навесного оборудования для погрузчиков. Главное преимущество - оптимизация рабочей силы и экономия времени.

Например, когда загружают снег погрузчиками, заполнение 25-тонных грузовиков "Шахман" занимало 30-40 минут. Теперь с помощью новой канадской техники можно заполнить "Шахман" снегом за 3-4 минуты.

Еще одна особенность этой техники - измельчение снега, а не погрузка большими кусками. Это способствует более быстрой очистке города от снега в условиях сильного снегопада.

Ранее аким Актобе Азамат Бекет провел совещание о зимнем содержании автодорог и работе коммунальных служб, потребовав усилить уборку снега и контроль за теплоснабжением.

Также сообщалось, что в Актобе бригады подрядных организаций перешли на усиленный режим работы для очистки дорог от снега. Работы ведутся круглосуточно.

Помимо этого, в городе идет обновление остановочных пунктов. Уже начаты работы по 56 конструкциям. В целом планируется модернизация более 100 остановок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209386-3-4-minuty-vmesto-30-40-novye-shnekorotory-iz-kanady-chistyat-sneg-v-aktobe-video/

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