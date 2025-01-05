"Понимаю, что праздники": аким Актобе рассказал, чего ждут жители города

Аким Актобе Азамат Бекет провел совещание о зимнем содержании автодорог и работе коммунальных служб, потребовав усилить уборку снега и контроль за теплоснабжением, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, на совещании под руководством акима города Азамата Бекета обсуждались вопросы зимнего содержания автодорог, пешеходных зон и обеспечения бесперебойной работы объектов теплоснабжения.

Аким обратил внимание подрядчиков на задержки с уборкой снега в прибордюрных зонах и потребовал активизировать работу.

"Жители ожидают от нас эффективной работы. Необходимо поддерживать темпы работ, особенно в условиях ухудшающейся погоды. Понимаю, что праздники, но коммунальные и дорожные службы обязаны обеспечивать бесперебойную работу.

Прошу усилить контроль за подведомственными вам участками. Уборка снега и обеспечение теплоснабжения должны осуществляться круглосуточно", - сказал Азамат Бекет.

В акимате напомнили, что городские автодороги поделены на 24 участка, за каждым закреплена подрядная организация, ответственная за их зимнее содержание. На уборку улиц зимой будет выезжать 350 единиц техники.

Для очистки города от снега в дневную смену будут мобилизованы 30 бригад (40 погрузчиков, 150 самосвалов), а ночью - 20 бригад (20 погрузчиков, 60 самосвалов).

Напомним, в прошлом месяце в Актобе выпал обильный снегопад. Для уборки снега было задействовано 17 подрядных организаций с техникой на 24 участках города.

Также сообщалось, что в Актобе бригады подрядных организаций перешли на усиленный режим работы для очистки дорог от снега. Работы ведутся круглосуточно.