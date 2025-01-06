Спасатели обратились к жителям Карагандинской области

Сильный снег, метель и гололед ожидаются в Карагандинской области 7 января. Населению рекомендовано соблюдать меры предосторожности и воздержаться от поездок, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 7 января на территории региона ожидается сильный снег, днем метель, гололед, ветер до 20 м/с.

В этой связи населению необходимо строго соблюдать следующие правила безопасности:

воздержаться от поездок и пеших переходов за пределы населенных пунктов;

не создавать скопления транспортных средств в местах закрытия;

переждать непогоду в придорожных объектах;

следить за информацией о закрытии, ограничении движения или открытии автодорог на официальных страницах ДЧС и в социальных сетях.

О всех фактах происшествий и ЧС граждан попросили звонить по телефону 112.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий.

Также жителям Астаны рассказали про морозы до 25 градусов, снег и усиление ветра на этой неделе.

А в Алматы в ближайшие 7 дней - с 6 по 12 января - синоптики пообещали в основном теплую погоду без осадков.