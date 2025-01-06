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Спасатели обратились к жителям Карагандинской области

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Женщина в куртке идет с зонтом
Метель. Иллюстративное фото: Getty images / Bill Hornstein

Сильный снег, метель и гололед ожидаются в Карагандинской области 7 января. Населению рекомендовано соблюдать меры предосторожности и воздержаться от поездок, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 7 января на территории региона ожидается сильный снег, днем метель, гололед, ветер до 20 м/с.

В этой связи населению необходимо строго соблюдать следующие правила безопасности:

  • воздержаться от поездок и пеших переходов за пределы населенных пунктов;
  • не создавать скопления транспортных средств в местах закрытия;
  • переждать непогоду в придорожных объектах;
  • следить за информацией о закрытии, ограничении движения или открытии автодорог на официальных страницах ДЧС и в социальных сетях.

О всех фактах происшествий и ЧС граждан попросили звонить по телефону 112.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий.

Также жителям Астаны рассказали про морозы до 25 градусов, снег и усиление ветра на этой неделе.

А в Алматы в ближайшие 7 дней - с 6 по 12 января - синоптики пообещали в основном теплую погоду без осадков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2208861-spasateli-obratilis-k-zhitelyam-karagandinskoy-oblasti/

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