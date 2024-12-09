Аким раскрыл ключевой вопрос в Темиртау (видео)
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На рабочем совещании в Темиртау обсудили ключевые вопросы благоустройства города, включая уборку снега, вывоз мусора, газификацию и реализацию инфраструктурных проектов, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города Галыма Ашимова.
Как сообщается на официальной странице акима в Instagram, на очередном рабочем совещании с участием общественности обсудили ряд актуальных вопросов.
Один из ключевых вопросов - уборка снега в Темиртау. Отмечается, что акимат находится на постоянной связи со всеми фирмами, ответственными за содержание дорог, в режиме 24/7, особенно в периоды ухудшения погодных условий. В этом процессе активно участвует полиция, которая помогает контролировать ситуацию.
Кроме того, ежедневно проводится уборка негабаритного мусора. В акимате добавили, что за ноябрь силами предприятий города было очищено 80 дворов и площадок, а на полигон вывезено 2 850 куб. м мусора. Участковые полицейские также подключены к этой работе.
"Проект по благоустройству сквера на Правом берегу, к сожалению, реализуется с большим отставанием.
После окончания срока действия договора с подрядчиком отдел ЖКХ обратится в суд с иском о признании его недобросовестным участником государственных закупок. На данный момент это единственное возможное решение.
Мы продолжим контролировать ситуацию и обязательно доведем проект до завершения", - отметил аким.
Газификация направлений Правый берег и Старый город близится к завершению. Градоначальник сообщил, что до ввода в эксплуатацию остается чуть больше недели.
Документация полностью готова, и в ближайшие дни состоится комиссионная проверка сетей. После этого будет запланирован запуск газораспределительного комплекса в сеть QazaqGaz Aimaq.
Ранее сообщалось, что в Темиртау обсудили вопросы по теплоснабжению, электроэнергии и санитарному состоянию города. Приняты меры по улучшению коммунальных услуг и контролю безопасности.
А аким района имени Казыбек би в Караганде Ералы Оспанов выразил недовольство отношением жителей к проблеме мусора, призвав к совместной ответственности за чистоту города.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198133-akim-raskryl-klyuchevoy-vopros-v-temirtau-video/