Аким раскрыл ключевой вопрос в Темиртау (видео)

На рабочем совещании в Темиртау обсудили ключевые вопросы благоустройства города, включая уборку снега, вывоз мусора, газификацию и реализацию инфраструктурных проектов, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города Галыма Ашимова.

Как сообщается на официальной странице акима в Instagram, на очередном рабочем совещании с участием общественности обсудили ряд актуальных вопросов.

Один из ключевых вопросов - уборка снега в Темиртау. Отмечается, что акимат находится на постоянной связи со всеми фирмами, ответственными за содержание дорог, в режиме 24/7, особенно в периоды ухудшения погодных условий. В этом процессе активно участвует полиция, которая помогает контролировать ситуацию.

Кроме того, ежедневно проводится уборка негабаритного мусора. В акимате добавили, что за ноябрь силами предприятий города было очищено 80 дворов и площадок, а на полигон вывезено 2 850 куб. м мусора. Участковые полицейские также подключены к этой работе.

"Проект по благоустройству сквера на Правом берегу, к сожалению, реализуется с большим отставанием.

После окончания срока действия договора с подрядчиком отдел ЖКХ обратится в суд с иском о признании его недобросовестным участником государственных закупок. На данный момент это единственное возможное решение.

Мы продолжим контролировать ситуацию и обязательно доведем проект до завершения", - отметил аким.

Газификация направлений Правый берег и Старый город близится к завершению. Градоначальник сообщил, что до ввода в эксплуатацию остается чуть больше недели.

Документация полностью готова, и в ближайшие дни состоится комиссионная проверка сетей. После этого будет запланирован запуск газораспределительного комплекса в сеть QazaqGaz Aimaq.

Ранее сообщалось, что в Темиртау обсудили вопросы по теплоснабжению, электроэнергии и санитарному состоянию города. Приняты меры по улучшению коммунальных услуг и контролю безопасности.

А аким района имени Казыбек би в Караганде Ералы Оспанов выразил недовольство отношением жителей к проблеме мусора, призвав к совместной ответственности за чистоту города.