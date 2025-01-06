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Все заключенные одной из колоний в Карагандинской области работают и получают зарплату

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Тюрьма
Забор с колючей проволокой. Иллюстративное фото: FooTToo / Getty Images

В Карагандинской области подведены итоги работы по трудоустройству осужденных на объекты бизнеса. На текущий момент задействованы 75 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в учреждении № 36 в Карагандинской области проведена встреча с работодателями, где были подведены итоги работы по трудоустройству осужденных на контрагентские объекты и выстроен план работы на 2025 год.

За 2024 год учреждение заключило двусторонние договоры с шестью представителями малого и среднего бизнеса.

На сегодняшний день трудоустроены 75 осужденных.

"Руководителям и представителям малого и среднего бизнеса, заключившим договор с учреждением № 36, мы выражаем благодарность за сотрудничество и внесенный вклад в трудозанятость осужденных.

Трудоустройство осужденных дает положительные результаты не только для уголовно-исполнительной системы, но и для организаций.

Благодаря сотрудничеству с учреждением укомплектованы вакантные должности и увеличился объем продукции", - отметил исполняющий обязанности заместителя начальника учреждения, майор юстиции Виталий Байнов.

В учреждении минимальной безопасности трудоустройство осужденных составляет 100%, что позволяет им получать заработную плату, оплачивать исковые требования, а также помогать близким и приносить пользу обществу.

Ранее сообщалось, что актюбинских предпринимателей призвали открывать цеха в исправительных учреждениях, чтобы улучшить ситуацию с трудоустройством осужденных.

А в Карагандинской области в 2 раза увеличена квота рабочих мест для людей с инвалидностью. В обеспечении занятостью используются все меры государственной поддержки. К примеру, на открытие своего дела был выдан 61 грант.

Помимо этого, в Экибастузе 58 осужденных, отбывающих наказание в учреждении №47 минимальной безопасности, выращивают огурцы и помидоры в тепличном комплексе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2208812-vse-zaklyuchennye-odnoy-iz-koloniy-v-karagandinskoy-oblasti-rabotayut-i-poluchayut-zarplatu/

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