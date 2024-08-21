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До 300 тыс. тенге зарабатывают осужденные в Экибастузе

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Осужденные выращивают овощи
Работа в тепличном комплексе. Фото: polisia.kz

В Экибастузе 58 осужденных, отбывающих наказание в учреждении №47 минимальной безопасности, выращивают огурцы и помидоры в тепличном комплексе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в октябре прошлого года учреждение №47 было передислоцировано из поселка Шидерты в Экибастуз. Почти год осужденные трудятся на предприятиях города.

На сегодняшний день 58 осужденных работают в тепличном комплексе ТОО. Они выращивают три сорта огурцов и пять сортов помидоров. Рабочий график у них восьмичасовой, есть выходные и отпуск.

В рамках заключенного меморандума между ДУИС и ТОО учреждение №47 предоставило рабочие кадры из числа осужденных, предприниматель же, в свою очередь, обязан обеспечить осужденных работой и своевременной оплатой труда.

Осужденные выращивают овощи в Экибастузе
Мужчина работает в тепличном комплексе. Фото: polisia.kz

"Для работников предусмотрена профессиональная стажировка, оплата сверхурочных, премий по итогам работы, что позволяет осужденным возмещать ущербы потерпевшим согласно приговору суда", - отметили в МВД.

Как рассказали в ведомстве, претензий к осужденным рабочим у предприятия нет, они не нарушают трудовую дисциплину, стараются выполнять поставленные планы.

"Для тех, кто действительно хочет работать и трудиться, заработная плата составляет до 300 тыс. тенге", - уточнили в МВД.

Всего в учреждении №47 отбывают наказание 110 осужденных.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151624-do-300-tys-tenge-zarabatyvayut-osuzhdennye-v-ekibastuze/

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