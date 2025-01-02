Казахстанский мегаполис попал в список лучших мест, которые стоит посетить в 2025 году

Город Алматы возглавил список мест, которые стоит посетить в 2025 году. Всего в этом списке 25 направлений, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, у каждого места есть причины, по которым его стоит посетить. Редакция CNN составила список из 25 направлений, которые, по их мнению, стоит обязательно посетить в 2025 году. Этот список возглавил город Алматы.

"Драматические ландшафты и уникальные городские центры Центральной Азии оказываются особенно привлекательными. Лидирует крупнейший город Казахстана, Алматы, который, как мы недавно сообщали, стал новой "столицей крутизны" региона.

Это один из тех редких городов, где действительно есть все - великолепная еда, бурная ночная жизнь, быстрорастущая культурная и художественная жизнь, а также легкий доступ к некоторым из самых потрясающих нетронутых ландшафтов мира благодаря расположению у подножия гор Тянь-Шаня", - отмечается в материале.

Станции метрополитена Алматы, по мнению автора статьи, - это буквально произведения искусства, идеальное дополнение к музеям мирового класса, включая Государственный музей искусств имени Абильхана Кастеева, в котором хранится более 20 тысяч произведений искусства.

Добраться до Алматы, как отмечает автор статьи, тоже на удивление легко. Туда можно добраться прямыми рейсами из Европы, Азии и Ближнего Востока. Также Казахстан предлагает безвизовый въезд для граждан многих стран, включая США, Канаду, Австралию и Великобританию.

Ранее американские журналисты CNN Travel рассказали о своих впечатлениях после поездки в Алматы - они восхитились растущим и развивающимся мегаполисом и назвали его "столицей крутизны".

Также Lonely Planet объявил Казахстан одной из лучших стран для путешествий в своем ежегодном рейтинге Best in Travel 2025.

А итальянский журнал Dove Travel опубликовал свой список стран, обязательных для посещения. Из СНГ в него вошел лишь Казахстан.