Что делать актюбинцам, если ребенок потерялся на массовом мероприятии

В Актобе полиция напомнила родителям о действиях в случае потери ребенка на массовых мероприятиях. Для поиска организован специальный пункт, передает NUR.KZ со ссылкой на отделение ювенальной полиции ОП Актобе.

На официальной странице ведомства в Instagram сотрудники правоохранительных органов рассказали актюбинцам о действиях, которые необходимо предпринимать в случае пропажи ребенка.

"Если ваш ребенок потерялся во время массовых мероприятий, вам необходимо незамедлительно обратиться на пульт управления “102”, а также к патрулирующим сотрудникам полиции", - отметили стражи порядка.

В полиции добавили, что вблизи здания "Өнер орталығы" будет находиться специальный автотранспорт полиции Актобе, куда будут приводить заблудившихся детей.

Ранее сообщалось, что 20-летняя девушка с ребенком вышла из родительского дома в Алматы и не вернулась. Ее нашли на следующий день в аэропорту Актау.

Также стало известно о пропаже детей, когда в Атырау праздновали день города. Во время приуроченного к празднику концерта около 40 детей потерялись на площади.

Еще сто детей потерялись во время гала-концерта по случаю празднования Дня города в Уральске. Детей доставили в стационарный пункт полиции.