На гала-концерте в Уральске потерялись 100 детей

Сто детей потерялись во время гала-концерта по случаю празднования Дня города в Уральске. Детей доставили в стационарный пункт полиции, передает "Мой город".

Как сообщает региональное издание, во время гала-концерта ко Дню города, который прошел вечером 21 сентября, потерялись 100 детей.

Их доставили в стационарный пункт полиции.

Также в этот день в городе было зарегистрировано 19 случаев мелкого хулиганства, 23 человека задержали за распитие спиртных напитков, а 38 человек доставили в Центр временной адаптации и детоксикации.

Кроме того, были задержаны четыре водителя в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в конце августа во время масштабного концерта в Караганде среди 50-тысячной толпы потерялись 35 детей. Их нашли и вернули родителям.

Также в прошлом году на концерте в Атырау аналогичным образом потерялись 172 ребенка. Тогда в городе состоялся гала-концерт музыкальных исполнителей, на котором собралось более 16 тыс. человек.

Мы также писали, как в июле двое детей потерялись на побережье Алаколя в области Жетiсу - они самостоятельно покинули зону отдыха, где были с родными. Позже детей нашли в 1,5 км от зоны отдыха и передали родителям.

В мае 11 подростков поднялись на гору в Алматинской области и потерялись - ребята не отложили поход, несмотря на плохие погодные условия. Один парень получил травму.

Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", чтобы избежать пропажи детей, нужно придерживаться правил:

всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет при нем в качестве сопровождающего лица, и в какое время сын или дочь должны вернуться домой;

установить опцию "быстрый набор" в смартфоне на контакты родителей и полиции;

чаще фотографировать своих детей;

запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;

выучить с ребенком его имя и домашний адрес;

постоянно проводить с ребенком беседы о соблюдении мер личной безопасности;

рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;

если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения его владельца.