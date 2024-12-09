Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пропавшую 20-летнюю алматинку с ребенком нашли в другом городе

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Мама с ребенком
Мама и малыш. Иллюстративное фото: Kristina Balianova / Getty Images

20-летняя девушка с ребенком вышла из родительского дома в Алматы и не вернулась. Ее нашли на следующий день в аэропорту Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

6 декабря молодая мама с грудным ребенком вышла из дома, в котором проживала с родителями, и не вернулась, сообщается на информационном медиапортале ведомства.

Ее 44-летняя мама обратилась в полицию. Внучку и дочь объявили в розыск.

Через день пропажи девушку с ребенком нашли в аэропорту Актау. Обе были живы и невредимы.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198162-propavshuyu-20-letnyuyu-kazahstanku-s-rebenkom-nashli-v-drugom-gorode/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie