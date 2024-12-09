Пропавшую 20-летнюю алматинку с ребенком нашли в другом городе
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
20-летняя девушка с ребенком вышла из родительского дома в Алматы и не вернулась. Ее нашли на следующий день в аэропорту Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
6 декабря молодая мама с грудным ребенком вышла из дома, в котором проживала с родителями, и не вернулась, сообщается на информационном медиапортале ведомства.
Ее 44-летняя мама обратилась в полицию. Внучку и дочь объявили в розыск.
Через день пропажи девушку с ребенком нашли в аэропорту Актау. Обе были живы и невредимы.
Что делать, если пропал человек?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198162-propavshuyu-20-letnyuyu-kazahstanku-s-rebenkom-nashli-v-drugom-gorode/