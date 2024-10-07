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Эзотерика

Больше 40 детей потерялись на концерте в Атырау (видео)

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Сотрудница полиции с ребенком
Сотрудница полиции с ребенком. Кадр из видео: instagram.com/police.atyrau

Вчера в Атырау праздновали день города. Во время приуроченного к празднику концерта около 40 детей потерялись на площади, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Атырауской области, из-за праздничных мероприятий полиция региона была переведена на усиленный режим несения службы.

На центральной площади Исатай-Махамбет, где проходил концерт в честь праздника, вчера собралось порядка 10 тысяч человек. Во время праздничных мероприятий несколько десятков детей потерялись в толпе.

"Во время концерта стражи порядка оказали помощь около 40 родителям, потерявшим своих детей в толпе. Благодаря слаженной работе полиции все дети были оперативно возвращены своим семьям", – рассказали в полиции.

Напомним, в конце августа во время масштабного концерта в Караганде среди 50-тысячной толпы потерялись 35 детей. Их нашли и вернули родителям.

А в прошлом году на концерте в Атырау аналогичным образом потерялись 172 ребенка. Тогда в городе состоялся гала-концерт музыкальных исполнителей, на котором собралось более 16 тыс. человек.

Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", чтобы избежать пропажи детей, нужно придерживаться правил:

  • всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет при нем в качестве сопровождающего лица, и в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
  • установить опцию "быстрый набор" в смартфоне на контакты родителей и полиции;
  • чаще фотографировать своих детей;
  • запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
  • выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
  • постоянно проводить с ребенком беседы о соблюдении мер личной безопасности;
  • рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
  • если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения его владельца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170719-bolshe-40-detey-poteryalis-na-koncerte-v-atyrau-video/

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