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Старому оборудованию было более 17 лет: ЦОУ модернизировали в ДП Павлодарской области

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Центр оперативного управления в Павлодаре
Обновленный ЦОУ. Фото: t.me/baspasozpvl

В Павлодаре представили модернизированный Центр оперативного управления департамента полиции региона, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы региона, старое оборудование ЦОУ эксплуатировалось более 17 лет. Пять устаревших TV-панелей подлежали замене из-за технического износа и частого выхода из строя.

Также отсутствовали единая платформа мониторинга 117 камер от разных производителей, полноценная система отображения данных, подсистемы коллективной работы с оперативной информацией при принятии решений. Не была предусмотрена и система видеоконференцсвязи.

По поручению главы региона Асаина Байханова в этом году провели комплексную модернизацию Центра оперативного управления Департамента полиции Павлодарской области в целях создания единой архитектуры центров оперативного управления "центр - область - город - район" и повышения уровня общественной безопасности и правопорядка на территории региона.

На сегодня модернизированная система ЦОУ является уникальным технологическим комплексом. В обновленном ЦОУ установлен новейший LED-экран размером 9,6 x 3,6 метров с современной автоматизированной системой удаленного рабочего места.

ЦОУ ДП Павлодарской области
В Центре оперативного управления. Фото: t.me/baspasozpvl

Кроме этого, приобрели 117 новых камер, а старые камеры ОВН смонтировали на других участках территории города, тем самым на сегодня количество камер ЦОУ увеличили в два раза. Сюда же подключили 5622 камеры системы Smart city, в онлайн-режиме выведена карта патрулей.

Заработала единая платформа управления и мониторинга. Камеры в автоматическом режиме вращаются на 360 градусов, при необходимости могут приближать или отдалять те или иные детали. Все дежурные части автоматизированы, произведена коммутационная интеграция с другими помещениями.

Появилась в обновленном центре и подсистема видеоконференцсвязи с функцией автонаведения для связи с остальными помещениями ЦОУ, районными и городскими отделениями полиции.

Основные задачи ЦОУ УП - прием сообщений, заявлений о преступлениях и происшествиях, обеспечение оперативного реагирования сил полиции и контроль за их своевременным прибытием на место происшествия; организация учета, регистрации, хранения и архивирования поступивших сообщений и заявлений.

Компьютерная система позволяет старшим инспекторам-дежурным смены вести наблюдение за исполнением мер, принятых по всем поступившим в центр сообщений, корректировать решения дежурных и оказывать им помощь в сложных обстоятельствах.

Асаин Байханов в Центре оперативного управления
Аким Павлодарской области в ЦОУ. Фото: t.me/baspasozpvl

За истекший период 2024 года сотрудниками ЦОУ раскрыто 210 уголовных правонарушений и пресечено более 8 тыс. административных правонарушений.

Напомним, в Павлодаре водитель Аudi одиннадцать раз попал в объективы камер ЦОУ и теперь должен заплатить штрафов на 300 тыс. тенге. Его привлекли к административной ответственности за превышение скоростного режима.

Ранее стало известно, что национальную систему видеомониторинга с распознаванием лиц запустили в двух городах Казахстана, а именно в Астане и Алматы. Под пристальным вниманием "умных" камер оказались вокзалы, аэропорты, гостиницы, некоторые улицы, перекрестки и ТРЦ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207189-staromu-oborudovaniyu-bylo-bolee-17-let-cou-modernizirovali-v-dp-pavlodarskoy-oblasti/

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