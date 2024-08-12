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Павлодарец 11 раз попал в объективы камер и теперь ему придется заплатить сотни тысяч тенге

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Аudi в Павлодаре
Аudi. Фото: ДП Павлодарской области

В Павлодаре водитель Аudi одиннадцать раз попал в объективы камер ЦОУ и теперь ему придется заплатить штрафов на 300 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, превышение скорости является серьезной проблемой на дороге. Несмотря на все предупреждения и штрафы, многие водители продолжают грубо нарушать ПДД.

В целях безопасности дорожного движения в Павлодаре функционируют интеллектуальные системы контроля за дорожным движением. Только за текущий период наказано порядка 30 тысяч водителей, нарушивших скоростной режим.

"К примеру, водитель автомашины Аudi одиннадцать раз попал в объективы камер ЦОУ. Нарушитель привлечен к административной ответственности за превышение скоростного режима. Теперь любителю скорости придется заплатить штраф в 300 тысяч тенге", - сообщил начальник Центра оперативного управления УП Павлодара Ренат Шамгунов.

В полиции добавили, что одной из основных причин превышения скорости является спешка. Водители торопятся куда-то и стараются сэкономить каждую минуту, чтобы быстрее добраться до места назначения. Но не стоит рисковать своей жизнью и жизнями других людей ради нескольких минут сэкономленного времени.

Отметим, что по ст.592 КоАП РК превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 10 до 20 км в час влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге). 

В соответствии с этой же статьей превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 20 до 40 км в час влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге). 

А превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 40 и более км в час влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге). 

Напомним, ранее в Павлодарской области специальная система ZEREK-2 выявила водителя внедорожника, который ехал по трассе со скоростью 192 км/ч. Его привлекли к ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2147637-pavlodarec-11-raz-popal-v-obektivy-kamer-i-teper-emu-pridetsya-zaplatit-sotni-tysyach-tenge/

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