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Как будет работать общественный транспорт в Караганде на новогодние праздники

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Новогодний автобус
Новогодний автобус. Фото: instagram.com/avtobusnyipark3

График работы общественного транспорта в Караганде изменится на новогодние праздники. Власти рассказали о режиме движения автобусов с 31 декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 31 декабря автобусы городского общественного транспорта будут работать по расписанию рабочего дня до 20:00, завершая рейсы на конечных пунктах.

1 января 2025 года автобусы выйдут на линию с 10:00 утра в сокращенном режиме, с увеличенными интервалами движения.

2 и 3 января транспорт будет работать в сокращенном режиме по расписанию выходных дней, а 4 января автобусы начнут движение в полном составе согласно расписанию выходного дня.

С 5 января общественный транспорт вернется к штатному режиму работы по расписанию рабочих дней.

Ранее сообщалось, что в Караганде в преддверии Нового года начали курсировать шесть праздничных автобусов с украшениями в честь наступающего года Змеи. Всего по городу ездят шесть таких автобусов, которые курсируют по маршрутам №1, №33, №40, №118э, №145э и №146.

Также стало известно, что жителей Караганды ждут новогодние концерты с участием академических оркестров и звезд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2205804-kak-budet-rabotat-obshchestvennyy-transport-v-karagande-na-novogodnie-prazdniki/

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