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Как будет работать общественный транспорт в Алматы в праздничные дни

Опубликовано:

Салон автобуса
Автобус. Иллюстративное фото: pixabay.com

1 января на линию выйдет 50% подвижного состава от запланированного на выходной день, 2-4 января общественный транспорт будет работать по графику выходного дня, передает NUR.KZ.

О работе общественного транспорта Алматы в новогодние праздники корреспонденту NUR.KZ сообщили в управлении городской мобильности.

Так, 1 января на линию выйдет 50% подвижного состава от запланированного на выходной день, 2-4 января общественный транспорт будет работать по графику выходного дня.

Маршрут №12 сообщением "ж/д вокзал Алматы-2 - ВСК "Медеу" с 1 по 4 января будет работать по графику выходного дня, с выходом на линию 20 единиц подвижного состава.

Ночной маршрут №3 будет работать без изменений.

Работа метрополитена города Алматы будет организована по графику выходного дня с 06:20 до 00:00 с интервалом движения 12-15 минут.

Напомним, согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения РК "О переносе дня отдыха в 2025 году", выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдыхать с 1 по 4 января, а при шестидневной рабочей неделе – с 1 по 3 января.

Добавим, как гласит Закон "О праздниках в Республике Казахстан", 1 и 2 января — государственные праздники, посвященные встрече Нового года. В соответствии с п. 5 праздничные дни считаются нерабочими.

Согласно этому же Закону, в РК отмечают такие государственные праздники: Новый год, Международный женский день, Наурыз мейрамы, Праздник единства народа Казахстана, День защитника Отечества, День Победы, День столицы, День Конституции Республики Казахстан и День Независимости (ст. 3). В стране отмечают национальный праздник День Республики (ст. 1). Национальные и государственные праздники в РК — выходные дни (ст. 5).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2206769-kak-budet-rabotat-obshchestvennyy-transport-v-almaty-v-prazdnichnye-dni/

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