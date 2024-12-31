Аким Павлодарской области посидел в новом автобусе

Аким Павлодарской области Асаин Байханов посидел на месте водителя и пассажира в одном из новых маршрутных автобусов, передает NUR.KZ со ссылкой на главу региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акима Павлодарской области, в областной центр прибыли еще 12 новых автобусов. Все они выйдут на 003 маршрут, который является одним из самых востребованных. Интервал движения при этом снизится с 10 до 8 минут ожидания.

Тем самым в Павлодаре продолжается обновление подвижного состава компаний перевозчиков, а число новых автобусов в городе доведено до 181. В следующем году планируется приобретение еще 45 автобусов.

Также ключи от нового комфортабельного автобуса получили футболисты ФК "Иртыш". Проявив высокую социальную ответственность, приобрел его спонсор - ТОО "Автобусный парк №1".

"Накануне 60-летнего юбилея легендарного клуба - это достойный подарок", - отметил Асаин Байханов.

Теперь у команды вместо арендованного появился свой автобус марки Yutong, где имеются 43 места с откидными сиденьями и подушками для ног, для комфорта установлены кондиционеры, холодильники и др.

"Горд, что в уходящем году наши ребята стали чемпионами Второй лиги и завершили сезон выходом в Первую лигу. В 2025 году стоит одна задача - возвращение в Премьер-лигу. Пусть на этом автобусе они привозят с выездных игр только победы!" - отметил аким Павлодарской области.

Ранее аким Павлодарской области Асаин Байханов побывал на лыжной базе "Зеленая роща" и осмотрел новое административное здание со спортивными залами для детей и взрослых, занимающихся лыжными гонками и биатлоном. Также он рассказал, что повергло его в шок при первом посещении базы.

В начале декабря глава региона побывал с рабочей поездкой в Аксу, где осмотрел ряд объектов и провел совещание с коммунальными службами города. Так, один из проблемных объектов, потребовавших его вмешательства, - незавершенное строительство многоэтажки для очередников.