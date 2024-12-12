"Помню свой шок": аким Павлодарской области извинился перед спортсменами

Аким Павлодарской области Асаин Байханов побывал на лыжной базе "Зеленая роща" и рассказал, что повергло его в шок при первом посещении, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области, Асаин Байханов осмотрел новое административное здание со спортивными залами для детей и взрослых, занимающихся лыжными гонками и биатлоном.

Еще в январе 2022 года родительская общественность впервые подняла вопрос о необходимости укрепления спортивной инфраструктуры лыжной базы для качественного прохождения тренировочного процесса, в том числе строительстве отдельного здания для обустройства раздевалок, мест для хранения инвентаря, спортивного зала, а также места, где могли бы расположиться родители, ожидающие детей.

"В то время Асаин Байханов, будучи акимом города, обещал со временем решить этот вопрос, сразу обозначив, что это потребует определенного времени, так как нужно было изыскать и оформить земельный участок, спроектировать само здание, пройти необходимую госэкспертизу и, самое главное, решить вопрос финансирования проекта", - отметили в пресс-службе.

Возведение нового спортивного объекта началось в 3-м квартале 2023 года. На сегодня его строительство и обустройство завершено.

Сегодня глава региона Асаин Байханов посетил обновленный спортивный зал для секций лыжных гонок и биатлона. Аким области осмотрел оборудованные гимнастический и тренажерный залы, раздевалки, судейскую комнату и тренерскую.

Наличие этих помещений значительно улучшило условия как профессиональных спортсменов, так и любителей зимних видов спорта и позволит эффективно готовиться к тренировкам и соревнованиям в комфортных условиях.

Новое здание в "Зеленой роще". Фото: t.me/baspasozpvl

Особое внимание было уделено современному оборудованию, которое поможет спортсменам на всех уровнях повышать свои результаты.

"Я помню свой шок, когда впервые приехал на лыжную базу "Зеленая роща" и увидел, в каких условиях занимаются наши юные спортсмены. Дети переодевались в железных контейнерах, где нет ни света, ни тепла, ни воды и тем более уборных. Приношу искренние извинения, что улучшение условий для спортсменов потребовали более 20 лет", - сказал Асаин Байханов.

Вместе с тем глава региона подверг критике некоторые моменты строительства, указав на недочеты, которые были допущены, и поручил устранить их в ближайшее время.

После осмотра помещений аким Павлодарской области наблюдал за открытым первенством Павлодара по лыжным гонкам, проходящим на обновленной трассе. Ранее в сентябре этого года ее полностью обновили, удлинив на 800 метров и расширив на поворотах, что позволило улучшить маневренность спортсменов при забеге.

Реконструкция спортивного объекта стала важным шагом в развитии зимних видов спорта в регионе и организации крупных спортивных мероприятий. Трасса "Зеленой рощи" является уникальной для региона и обеспечивает отличные условия для проведения не только городских и областных, но и республиканских чемпионатов.

Ежегодно здесь проводится более 120 спортивных мероприятий, включая чемпионаты Республики Казахстан по лыжным гонкам, лыжероллерам, триатлону и другим видам, каждое из которых собирает до 650 участников.

Ранее аким Павлодарской области Асаин Байханов встретился с жителями Майского района, выразил благодарность сельчанам и ответил на их вопросы. Он поручил акиму района Кадылжану Сатиеву найти оптимальный вариант решения всех поступивших задач и взять на контроль озвученные проблемы жителей.

Также в акимате Павлодарской области рассмотрели предварительные итоги работы сферы здравоохранения. Глава региона Асаин Байханов подверг критике профильное управление и сделал ряд поручений.