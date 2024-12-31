Полицейские и спасатели обратились к казахстанцам с предупреждением перед Новым годом (видео)

Спасатели и полицейские напомнили казахстанцам, что запуск фейерверков и салютов в новогоднюю ночь может обернуться не только штрафами, но и серьезными травмами, передает сайт телеканала КТК.

В предпраздничные дни сотрудники ДЧС и полицейские проверяют стихийные рынки.

"Запуск пиротехнических изделий должен осуществляться на расстоянии не ближе 50 метров от зданий и сооружений. Зачастую, как показывает, опять же, статистика, не сработало изделие, нам интересно посмотреть: что, как, почему? Начинают разбирать, и в этот момент происходит повторная сработка – и, как следствие, имеется травматизм", – рассказывает начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Константин Канин.

В Алматы уже успели проверить 17 рынков и изъяли почти 700 килограммов пиротехнических изделий.

"Возбуждено сейчас 46 административных производств по статье 196 по факту незаконной торговли пиротехническими изделиями. Эти рейдовые мероприятия проводятся традиционно каждый год накануне новогодних праздников. Вообще, продажа пиротехнических изделий подросткам, детям строго запрещена", – рассказали в полиции.

Чтобы новогодняя ночь не закончилась несчастным случаем, петарды нужно покупать в проверенных магазинах, а не в сомнительных торговых точках, и обращать внимание на сертификат соответствия, предупреждают специалисты.

При покупке петард и фейерверков следует обращать внимание не только на сертификат товара, но и на упаковку. Она должна быть целой. Еще один важный момент – это срок годности.

Азим Масимов занимается продажей пиротехники больше 10 лет. В первую очередь предприниматель беспокоится о способе хранения продукции. А еще все его клиенты проходят обязательный инструктаж по безопасному использованию салютов и фейерверков.

"Здесь, в магазинах, мы учитываем все нормы хранения: закрытое помещение, солнечный свет не попадает, сырости, влажности нет. Каждого клиента (будь это онлайн-заказ; если человек физически к нам приходит) мы полностью инструктируем, как правильно использовать.

Мы уточняем у клиента, кто именно будет запускать. Полностью инструктируем. Даже показываем на самом изделии, где находится фитиль, на каком расстоянии нужно поджигать этот фитиль и на каком расстоянии должны находиться люди при запуске этого салюта", – рассказывает Масимов.

Между тем врачи напоминают, что взрывоопасные игрушки могут стать причиной тяжелейших ожогов, повреждений глаз или даже ампутации конечностей.

"Все травмы с петардами – всегда комбинированные травмы. Травмы получаются ожоговые. Из-за ударной волны – травматические. В основном страдают кисти рук, лица, глаз. Потому что взрывная волна и ожог петардами – взрываются в основном на уровне лица и грудной клетки", – рассказал врач-травматолог Центра детской неотложной медицинской помощи Одилжан Нуров.

Спасатели настоятельно рекомендуют тщательно проверять товар, зажигать петарды на открытом воздухе подальше от линий электропередачи и автомобилей. Люди должны находиться как минимум за 50 метров. Только в Алматы за декабрь от пиротехники пострадали уже 16 человек, 11 из которых – дети.

Источник: КТК

Ранее стало известно, что в Павлодаре установили торговцев нелегальной пиротехникой по трем адресам. Один горожанин занимался продажей пиротехнической продукции через интернет. Оплатить штраф молодому человеку придется из вырученных от фейерверков денег.

Полиция Алматы также начала предновогодние рейды. Их основная цель –предотвращение незаконного оборота пиротехнических изделий и обеспечение безопасности граждан.