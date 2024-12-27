Как в Караганде сдерживают рост тарифов на коммунальные услуги

В Караганде рассказали о мерах, сдерживающих рост тарифов на коммунальные услуги. В департаменте по регулированию естественных монополий подвели итоги работы за 11 месяцев, передает ekaraganda.kz.

Руководитель департамента по регулированию естественных монополий Кымбат Бейсенов рассказал о рычагах, которыми специалисты ведомства пользуются для препятствования росту тарифов на коммунальные услуги, а также поделился итогами работы ведомства за 11 месяцев текущего года.

На сегодняшний день департаментом регулируется деятельность 102 субъектов естественных монополий по 121 услуге, включая теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, передачу электроэнергии, транспортировку газа и подъездные пути.

От монополистов было рассмотрено 447 заявок, из которых отказано 271 субъекту.

"В соответствии с установленными полномочиями ежегодно департаментом проводится проверка исполнения тарифных смет субъектов естественных монополий, что является одним из рычагов по сдерживанию инфляционных процессов в части коммунальных услуг", - отметил Кымбат Бейсенов.

По результатам отчетов об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ был введен временно компенсирующий тариф для населения 32 субъектам естественных монополий на сумму 2 миллиарда 952 миллиона тенге.

Ведомством проведено 18 проверок, 16 из которых внеплановые. Выявлены нарушения требований Закона РК "О естественных монополиях", вынесено 15 предписаний об устранении нарушений.

Возбуждено 73 административных производства, из которых вынесено 12 постановлений и 61 протокол об административном правонарушении на сумму 85 миллионов 599 тыс. 280 тенге.

Департаментом реализуется программа "Тариф в обмен на инвестиции".

"Это принципиально новый подход. Программа направлена не только на развитие производства электроэнергии, но и на передачу всех коммунальных услуг.

Основной постулат - обеспечить интересы потребителей, предоставляя качественные услуги по обоснованным ценам.

Цель программы - снижение износа сетей и оборудования к 2029 году на 15% за счет дополнительных инвестиций из тарифа, собственных средств и бюджета", - пояснил руководитель департамента.

Всего ведомством было рассмотрено 12 заявок на изменение инвестиционных программ для увеличения ремонтных работ и снижения износа сетей на общую сумму 15 миллиардов тенге. Из них за счет тарифа - 11 миллиардов 271 миллион тенге, за счет бюджета - 3 миллиарда 813 миллионов тенге.

Ранее на брифинге премьер-министр Олжас Бектенов дал поручение Миннацэкономики и отраслевым госорганам относительно цен на коммунальные услуги.

Также выяснилось, что частые перебои с электроэнергией и отсутствие стабильного водоснабжения стали причиной социальной напряженности среди жителей Алматинской области.

Помимо этого, в Казахстане была завершена работа по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для некоторых граждан. В итоге потребителям вернут более 768 млн тенге.