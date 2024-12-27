"Квартиры заливает во время дождей": жители обратились к акиму Карагандинской области

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев провел 28 личных приемов за год, где рассмотрел более 300 обращений жителей региона, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев за год 28 раз проводил личные приемы жителей региона.

К главе области со своими проблемами и вопросами обратились больше 300 человек. Помимо этого, во всех городах и районах прошли встречи с жителями, где после был также личный прием.

Последний в этом году личный прием был в минувший четверг - 26 декабря. Вопросы касались жилья.

По поводу предоставления квартир и ремонта балкона были даны разъяснения.

Житель Приозерска Алексей Карпенко по онлайн-связи рассказал о проблеме с многоквартирным домом, которому требуется теплоизоляция.

"Я старший по дому, обращаюсь от всех жителей. Дом 1972 года постройки, долгое время им никто не занимался. Из-за того, что нарушены межплитные соединения, во время дождей многие квартиры заливает водой изнутри. Также нарушена теплоизоляция", - пояснил он.

Аким Приозерска Мансур Ахметов сообщил, что проблема известна и уже сделаны расчеты для утепления фасада.

Ермаганбет Булекпаев поручил ускорить решение вопроса. Для этого необходимо разработать ПСД.

"Затем подавайте заявку. Поддержим, на следующий год финансирование найдем", - сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что на встрече в Сарани аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев подвел итоги года, обсудив с жителями ЖКХ, транспорт и инвестиционные проекты.

Также стало известно, что в Актау аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай вел личный прием граждан до трех часов ночи. Пришли более 150 местных жителей.