Аким Мангистауской области выслушивал жителей до трех часов ночи
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В Актау аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай вел личный прием граждан до трех часов ночи. Пришли более 150 местных жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.
Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Мангистауской области, 12 декабря глава региона Нурдаулет Килыбай после встречи с жителями Актау до трех часов ночи принимал граждан по личным вопросам.
Личный прием акима области начался с обращений людей с ограниченными возможностями. Помимо необходимости создания в городе подходящей для них среды, они рассказали о своих личных вопросах.
На прием к акиму Мангистауской области пришли жители, у которых были проблемы с содержанием общедомового имущества - крышами и подвалами, подъездами и дворами. Они попросили помощи у главы региона.
"Нурдаулет Килыбай направил в этот же момент ответственных граждан и руководителей управления в дома жителей для устранения проблем в коммунальной сфере", - отметили в акимате.
На прием к главе региона за поддержкой пришла предпринимательница, открывшая службу такси "Елим" в Мангистауской области. Заявление гражданки нашло отклик, со стороны местных властей было принято решение о подписании меморандума.
В целом на прием к главе региона пришли более 150 жителей с личными просьбами. Большинство горожан подняли такие острые темы, как трудовые споры, безработица, защита прав дольщиков, жилищные вопросы, обеспечение теплоснабжением, развитие сферы здравоохранения и туристических направлений.
"Аким области внимательно выслушал каждое обращение и дал конкретные указания соответствующим правоохранительным органам и руководителям управлений решить все вопросы в рамках закона", - подчеркнули в акимате.
Напомним, 17 мая 2024 года Нурдаулет Килыбай был назначен акимом Мангистауской области. Ранее он занимал должность генерального директора АО "ОзенМунайГаз", а также работал акимом Актау и заместителем акима Мангистауской области.
Летом Нурдаулет Килыбай призвал крупные компании, зарегистрированные в регионе, делиться своими доходами с народом. Он подчеркнул, что нефтяным компаниям следует уделять внимание спонсорству помимо своих социальных обязательств.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2200140-akim-mangistauskoy-oblasti-vyslushival-zhiteley-do-treh-chasov-nochi/