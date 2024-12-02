Какой будет погода в Казахстане в декабре

В декабре в Казахстане ожидаются снег, метель и порывистый ветер, на западе и юге страны часто будут наблюдаться гололедные явления и туманы, передает NUR.KZ.

Согласно консультативному прогнозу РГП "Казгидромет", в декабре на большей части Казахстана ожидаются снег, метель и порывистый ветер, в южной половине страны осадки прогнозируются в виде дождя и мокрого снега, в горных и предгорных районах возможны снегопады. На западе и юге страны часто будут наблюдаться гололедные явления и туманы.

Температурный фон в первой декаде распределится следующим образом:

на севере, в центре и востоке республики прогнозируется колебание в ночные часы от -10-18°С до -3-10°С, днем от 0,-8°С до -3+5°С;

прогнозируется колебание в ночные часы от -10-18°С до -3-10°С, днем от 0,-8°С до -3+5°С; на юге, юго-востоке республики прогнозируется колебание ночью от -5+5°С, до -1-8°С, в горных районах юго-востока страны -10-15°С, днем от -5+5°С до +5+12°С;

прогнозируется колебание ночью от -5+5°С, до -1-8°С, в горных районах юго-востока страны -10-15°С, днем от -5+5°С до +5+12°С; на западе страны основной фон температуры воздуха ночью предполагается -1-8°С, на побережье Каспийского моря +3°С, днем +1+8°С. В конце декады днем прогнозируется понижение температуры воздуха до -5+3°С.

Не исключены дни, когда северо-западные и северные антициклоны обусловят значительное понижение температуры воздуха.

В течение второй и третьей декад декабря часто будет наблюдаться колебание температуры воздуха, так называемые "температурные качели":

в северной половине страны ночью от -18-23°С до -7-12°С, днем от -4+1°С до -8-13°С. В отдельные дни второй половины декабря прогнозируется низкий фон температуры воздуха ночью до -25-35°С, днем до -10-20°С;

ночью от -18-23°С до -7-12°С, днем от -4+1°С до -8-13°С. В отдельные дни второй половины декабря прогнозируется низкий фон температуры воздуха ночью до -25-35°С, днем до -10-20°С; на юго-западе, юге, юго-востоке республики ожидается колебание температуры воздуха в ночные часы от -7-18°С до 0,-5°С, днем от 0,-5°С до +3+12°С. В третьей декаде декабря в отдельные дни морозы могут усиливаться ночью до -15-22°С, днем до -5-13°С.

В целом в декабре по всей стране температурный фон предполагается около климатической нормы, а количество осадков на большей части страны – больше нормы.

Добавим, консультативный прогноз погоды на месяц корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется декадными прогнозами.