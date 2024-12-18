Новогодний автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой проедет по Караганде и Сарани

Новогодний школьный автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой совершит праздничные рейсы по Караганде и Сарани 22 декабря. Автобус стартует в Сарани, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, автобус начнет свое движение в 14:00 в Сарани.

Маршрут включает в себя следующие точки:

школа-интернат № 7;

школа-интернат № 9;

Дом культуры.

В Караганде автобус будет курсировать с 16:00.

Маршрут:

театр имени К. С. Станиславского;

Дворец культуры горняков;

45-й квартал;

ТЦ "Таир".

Местных жителей приглашают всей семьей посетить праздничное мероприятие и насладиться новогодней атмосферой.

"Приходите всей семьей, чтобы окунуться в атмосферу волшебства и веселья", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что главная 20-метровая елка Караганды засияет огнями 21 декабря на площади Независимости. Горожан ждут праздничный концерт и фейерверк.

Также стало известно, что жителей Караганды ждут новогодние концерты с участием академических оркестров и звезд.

Помимо этого, в Караганде и Темиртау с 20 декабря по 7 января можно будет посетить новогодние утренники с участием сказочных героев, спектакли и театральные квесты для детей разного возраста.