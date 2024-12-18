Новогодний автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой проедет по Караганде и Сарани
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Новогодний школьный автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой совершит праздничные рейсы по Караганде и Сарани 22 декабря. Автобус стартует в Сарани, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, автобус начнет свое движение в 14:00 в Сарани.
Маршрут включает в себя следующие точки:
- школа-интернат № 7;
- школа-интернат № 9;
- Дом культуры.
В Караганде автобус будет курсировать с 16:00.
Маршрут:
- театр имени К. С. Станиславского;
- Дворец культуры горняков;
- 45-й квартал;
- ТЦ "Таир".
Местных жителей приглашают всей семьей посетить праздничное мероприятие и насладиться новогодней атмосферой.
"Приходите всей семьей, чтобы окунуться в атмосферу волшебства и веселья", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что главная 20-метровая елка Караганды засияет огнями 21 декабря на площади Независимости. Горожан ждут праздничный концерт и фейерверк.
Также стало известно, что жителей Караганды ждут новогодние концерты с участием академических оркестров и звезд.
Помимо этого, в Караганде и Темиртау с 20 декабря по 7 января можно будет посетить новогодние утренники с участием сказочных героев, спектакли и театральные квесты для детей разного возраста.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201631-novogodniy-avtobus-s-dedom-morozom-i-snegurochkoy-proedet-po-karagande-i-sarani/