Новогодние автобусы ездят по Караганде (видео)

В Караганде в преддверии Нового года начали курсировать шесть праздничных автобусов с украшениями в честь наступающего года Змеи, передает NUR.KZ со ссылкой на Автобусный парк №3.

Как сообщается на официальной странице организации в Instagram, 21 декабря в Караганде на линии появились новогодние автобусы, украшенные наклейками с изображением елки с подарками, снежинок и змейки - символа наступающего 2025 года.

Всего по городу ездят шесть таких автобусов, которые курсируют по маршрутам №1, №33, №40, №118э, №145э и №146.

Автопарк №3 поздравляет жителей Караганды с наступающим Новым годом. В компании добавили, что в эти праздничные дни важно соблюдать чистоту в общественном транспорте и уступать места пожилым людям и пассажирам с маленькими детьми.

Ранее сообщалось, что новогодний школьный автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой совершит праздничные рейсы по Караганде и Сарани 22 декабря. Автобус стартовал в Сарани.

Помимо этого, в Караганде город начали украшать к Новому году после празднования Дня Независимости. Установят елки и декоративные элементы на нескольких площадях и в скверах.