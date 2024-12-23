Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Новогодние автобусы ездят по Караганде (видео)

Опубликовано:

Новогодний автобус
Новогодний автобус. Фото: instagram.com/avtobusnyipark3

В Караганде в преддверии Нового года начали курсировать шесть праздничных автобусов с украшениями в честь наступающего года Змеи, передает NUR.KZ со ссылкой на Автобусный парк №3.

Как сообщается на официальной странице организации в Instagram, 21 декабря в Караганде на линии появились новогодние автобусы, украшенные наклейками с изображением елки с подарками, снежинок и змейки - символа наступающего 2025 года.

Всего по городу ездят шесть таких автобусов, которые курсируют по маршрутам №1, №33, №40, №118э, №145э и №146.

Автопарк №3 поздравляет жителей Караганды с наступающим Новым годом. В компании добавили, что в эти праздничные дни важно соблюдать чистоту в общественном транспорте и уступать места пожилым людям и пассажирам с маленькими детьми.

Ранее сообщалось, что новогодний школьный автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой совершит праздничные рейсы по Караганде и Сарани 22 декабря. Автобус стартовал в Сарани.

Помимо этого, в Караганде город начали украшать к Новому году после празднования Дня Независимости. Установят елки и декоративные элементы на нескольких площадях и в скверах.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203650-novogodnie-avtobusy-ezdyat-po-karagande-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie