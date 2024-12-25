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Потепление на большей части Казахстана пообещали синоптики в ближайшие дни

Опубликовано:

Машина едет зимой по дороге
Зима. Иллюстративное фото: pexels.com

На большей части Казахстана в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет". При этом, в некоторых регионах ожидаются метель и гололед.

По данным синоптиков, атмосферные фронтальные разделы, связанные с ложбиной северо-западного циклона, станут причиной неустойчивого характера погоды.

"Ожидается снег, а на юго-западе республики ожидаются осадки (дождь, снег). Лишь на юге страны отрог антициклона сохранит погоду преимущественно без осадков. По республике ожидаются низовая метель, туман, порывистый ветер, на западе страны гололед", - сказано в сообщении.

На большей части Казахстана прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до -3...-15 мороза, днем до -6 мороза...+5 тепла, лишь на западе страны резких изменений в температурном режиме не ожидается.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2204838-poteplenie-na-bolshey-chasti-kazahstana-poobeshchali-sinoptiki-v-blizhayshie-dni/

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