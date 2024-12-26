Казахстанец, проработавший в ТОО более 25 лет, получит 1 млн тенге

Казахстанец проработал на одном предприятии более 25 лет и из-за производственной травмы получит от работодателя 1 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданский иск гражданина к ТОО о компенсации морального вреда рассмотрели в Жезказганском городском суде.

"Истец, проработавший в ТОО более 25 лет, получил производственную травму, в результате которой утратил 25% профессиональной трудоспособности", - установил суд.

В связи с этим он требовал взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 1 млн тенге.

До рассмотрения дела по существу стороны выразили желание урегулировать спор в порядке судебной медиации.

"В результате медиации было заключено соглашение, в соответствии с которым ТОО обязалось выплатить истцу компенсацию морального вреда в установленный срок, а истец отказался от остальных требований", - пояснили в суде.

Определением Жезказганского городского суда соглашение о медиации, заключенное между сторонами на принципах добровольности, конфиденциальности и равноправия, утверждено. Производство по делу прекратили.

Суд разъяснил сторонам, что повторное обращение в суд по этому же предмету и основаниям не допускается. Определение суда пока не вступило в законную силу.

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