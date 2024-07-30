Актюбинец отсудил у работодателя 5 млн тенге

В Актобе работник шахты взыскал с работодателя компенсацию морального вреда за полученные травмы и приобретенную инвалидность из-за несчастного случая, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, работник с иском к работодателю о взыскании 5 млн тенге компенсации за причиненный моральный вред обратился в суд №3 Актобе.

Как следует из материалов дела, истец работал на шахте в должности крепильщика с 2022 года.

"Во время работы на смене на него упала горная масса путем естественного отслоения от забоя, от чего он потерял сознание. В результате несчастного случая работник получил тяжелые травмы, перенес операцию, ему присвоена инвалидность ІІІ группы", - говорится в сообщении суда.

Актом о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью, установлена степень вины работодателя 80% и 50% утрата работоспособности истца.

Суд принял во внимание причинение истцу в результате несчастного случая существенного вреда здоровью и с учетом тяжести полученных травм, предстоящей операции и курсов реабилитации по восстановлению утраченного здоровья удовлетворил требование истца в полном объеме.

Решение суда уже вступило в законную силу. С работодателя в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 5 млн тенге.

Ранее суд оштрафовал предпринимателя из Костаная на 380 тыс. тенге за то, что его сотрудница повредила ноготь на работе. При этом сама девушка претензий к работодателю не имела, но он не выполнил установленные законом обязанности при расследовании несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью.

А в Павлодарской области бывший заместитель директора, получавший зарплату 800 тыс. тенге, подал иск против своего работодателя, требуя у него более 8 млн тенге. В итоге по решению суда в пользу истца с ответчика взыскали сумму единовременных поощрений в размере свыше 2 млн тенге.