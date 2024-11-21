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Актюбинцев напугала вода неестественного цвета на одной из улиц города (видео)

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Вода в Актобе
Вода в Актобе. Кадр из видео: instagram.com/zello_aktobe_official

В Актобе жители пожаловались на странную воду с запахом канализации, протекающую по улице Мустафы Шокая. Горожане отметили, что вода не замерзает и имеет неестественный цвет, передает NUR.KZ.

Жители Актобе обратили внимание на странную воду с запахом канализации, протекающую по улице Мустафы Шокая. Горожане в Instagram-аккаунте Zello Aktobe опубликовали видео с водой неестественного цвета.

"Что за вода бежит по Мустафы Шокая? Она не подмерзает, с запахом канализации", - написал местный житель под видео.

Представители компании "Aqtobe su-energy group" сообщили, что на указанной улице был зафиксирован подпор в частном коллекторном колодце.

"На указанной улице был зафиксирован подпор в частном коллекторном колодце, который находится на балансе компании "К-7 Групп". Наши специалисты оказали содействие в откачке и устранении подпора.

На данный момент коллектор функционирует в штатном режиме, источник запаха устранен. Мы продолжаем мониторинг ситуации и готовы оперативно реагировать в случае повторных обращений. Благодарим за вашу внимательность к состоянию городской инфраструктуры", - рассказали представители компании.

Ранее жители Актобе пожаловались на мусорку, расположенную на главной улице, и потребовали ее переноса. Акимат района Астана отреагировал на обращение жителей, дав официальный комментарий. В ведомстве уточнили, что для переноса мусорной площадки необходимо оформить письменное заявление.

Также сообщалось, что в Актобе специалисты устранили засор канализационной сети с использованием специализированного оборудования, включая мотопомпы для откачки воды. При выполнении работ были обнаружены инородные предметы, такие как мусор, тряпки, пластиковые бутылки и другие отходы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190768-aktyubincev-napugala-voda-neestestvennogo-cveta-na-odnoy-iz-ulic-goroda-video/

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