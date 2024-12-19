Актюбинцы пожаловались на проблемы с вывозом мусора (видео)

Жители микрорайона Жанаконыс в Актобе выразили недовольство отсутствием вывоза мусора. Ситуационный центр региона зарегистрировал жалобу граждан, передает NUR.KZ.

Жители микрорайона Жанаконыс в Instagram-паблике Zello Aktobe рассказали о проблеме накопления отходов в их районе. Уже продолжительное время компанией не осуществляется регулярный вывоз мусора, из-за чего контейнеры ежедневно переполняются.

Граждане неоднократно обращались в службу поддержки компании, однако, по их словам, никакого ответа или реакции не последовало.

"В Жанаконысе уже некоторое время не вывозят мусор. Каждый день сообщаем, что баки переполнены. Ответа нет", - написал автор публикации.

Ситуационный центр Актюбинской области отреагировал на обращение жителей и сообщил, что жалоба зарегистрирована. В настоящее время она направлена в соответствующее учреждение для дальнейшего рассмотрения и решения вопроса.

"Ответ ситуационного центра или соответствующего учреждения будет опубликован в виде комментария под данной публикацией", - сообщили в организации.

Ранее сообщалось, что в Актобе жители пожаловались на странную воду с запахом канализации, протекающую по улице Мустафы Шокая. Горожане отметили, что вода не замерзает и имеет неестественный цвет.

Помимо этого, актюбинцы пожаловались, что задыхаются от смрада, который доносится с мусорной площадки. Отмечается, что сами контейнеры абсолютно чистые, мусор разбросан рядом.