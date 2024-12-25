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Незаконно возведенный жилой комплекс сносят в Астане

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ЖК "Onyx-2" сносят в Астане
ЖК "Onyx-2" сносят в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Начало самовольного строительства ЖК "Onyx-2", расположенного в районе Нура по улице Чингиза Айтматова, 49, остановили в столице. Жилой комплекс снесут, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, выявление и пресечение фактов незаконного строительства жилых комплексов на территории столицы проводится при координации прокуратуры города Астаны.

Начало самовольного строительства ЖК "Onyx-2", расположенного в районе Нура по улице Чингиза Айтматова, 49, остановлено. Жилой комплекс снесут, информирует акимат.

"Заказчиком на объекте начаты строительно-монтажные работы без соответствующего права на землю, проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном законом порядке, сопровождения технического и авторского надзоров и уведомления о начале производства строительно-монтажных работ, что в свою очередь является нарушением требований Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан".

Таким образом, Управлением контроля и качества городской среды в отношении застройщиков принимаются меры по устранению и недопущению выявленных нарушений", - сообщают в акимате и напоминают, что при строительстве объектов необходимо соблюдать Закон "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан".

Напомним, ранее в конце ноября прокуратура Астаны высказалась о незаконных ЖК. В столице выявлены объекты незаконного строительства жилых комплексов, вкладчиками которых являются более 6 тыс. человек. На сегодняшний день в отношении недобросовестных застройщиков расследуются 16 уголовных дел, под стражей находятся 12 человек.

До этого в Астане прокуратура выявила и пресекла факт привлечения средств дольщиков на строительство МЖК без разрешительных документов. Сообщалось, что застройщик демонтирует объект.

Также и ЖК "Коктобе", строительство которого велось без разрешительных документов, начали сносить в Астане в ноябре. На застройщика составили четыре адмпротокола.

В августе Управление контроля и качества городской среды Астаны выявило 426 нарушений в ходе недавних проверок - пять строительных компаний лишили лицензий.

А в марте в Астане приостановили строительство 33 новых ЖК - все субъекты привлечены к административной ответственности с выдачей предписаний.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2204594-nezakonno-vozvedennyy-zhiloy-kompleks-snosyat-v-astane/

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