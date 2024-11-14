Строящийся жилой комплекс сносят в Астане

В Астане прокуратура выявила и пресекла факт привлечения средств дольщиков на строительство МЖК без разрешительных документов. Застройщик демонтирует объект, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, столичное Управление контроля и качества городской среды пресекло факт начала самовольного строительства объекта.

"При координации прокуратуры города на территории столицы выявлен факт незаконного привлечения денежных средств граждан без соответствующего на это разрешения.

Застройщик ТОО "Inter Stroy Astana" привлекал деньги дольщиков для строительства МЖК "QURMANGAZY".

Заказчиком строительства на объекте начаты строительно-монтажные работы без соответствующего права на землю, без проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном законом порядке, сопровождения технического и авторского надзоров и уведомления о начале производства строительно-монтажных работ, что в свою очередь является нарушением требований Закона Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", - сообщается в публикации.

МЖК без разрешительных документов. Фото: акимат Астаны

"Таким образом, в отношении застройщика составили протокол об административном правонарушении, ему выдали предписание об устранении допущенных нарушений.

Во исполнение выданного предписания застройщиком в добровольном порядке производится мероприятие по демонтажу незаконного объекта", - сообщает акимат Астаны.

Ведомство напоминает, что привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается законодательством Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве", при этом предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, а также ст. 214 Уголовного Кодекса Республики Казахстан за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.

Напомним, вчера также сообщалось, что ЖК "Коктобе", строительство которого велось без разрешительных документов, начали сносить в Астане. На застройщика составили четыре адмпротокола.

В августе в Астане в ходе проверки выявили среднюю школу, здание которой изношено на более чем 50%. Здание было решено снести и на этом же месте построить новое.

В апреле в столице решили снести переоборудованный под жилые квартиры технический этаж в строящемся ЖК. Управлением контроля и качества городской среды Астаны в отношении застройщика был составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее в марте столичный акимат опубликовал списки многоквартирных жилых комплексов, которые строились без разрешительных документов. В нем насчитывалось 33 объекта.