Сразу пять строительных компаний лишили разных лицензий в Астане

Управление контроля и качества городской среды Астаны выявило 426 нарушений в ходе недавних проверок - пять строительных компаний лишили лицензий, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны ряд компаний лишили лиценизий за выполнение некачественных строительно-монтажных работ и отклонение от проектной документации в нарушении государственных нормативов, добавили в ведомстве.

Так, ТОО "Пром Строй Гарант Кз"лишено лицензии II категории на занятие строительно-монтажных работ по подвидам возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений, включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов устройство инженерных сетей и систем, включающее ремонт и реконструкцию.

TOO "Granite"» лишено лицензии II категории на занятие строительно-монтажных работ по подвидам устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, специальные работы в грунтах.

ТОО "Строительство зданий и сооружений" лишено лицензии на строительно-монтажные работы.

TOO "Sheberbuild" лишено лицензии на занятие строительно-монтажными работами.

ТОО "Астана-Көктем С" лишено лицензии на занятие строительно-монтажных работ по подвидам возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений, включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе кровельные работы, устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов, Специальные работы в грунтах, в том числе, устройство оснований.

За год выявлено 426 нарушений и выдано 192 предписаний на устранение допущенных нарушений.

Отметим, в марте этого года строительство 33 новых ЖК приостановили в Астане - все субъекты привлечены к административной ответственности с выдачей предписаний.

Как оказалось, здания возводились без разрешительных документов.

В акимате отмечали, что за прошлый год в Специализированный межрайонный экономический суд города было направлено свыше сотни исковых заявлений на приостановление строительно-монтажных работ и снос.

Борьба с незаконными постройками ведется и в других городах - например, сегодня в акимате Алматы сообщили, что в микрорайоне Калкаман сносят очередную незаконно построенную автомойку. Ее владелец возвел объект без разрешительных документов.