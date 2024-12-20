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Тарифы на воду и тепло повысят в Актобе

Опубликовано:

Женщина держит квитанции в руках
Квитанции. Иллюстративное фото: pexels.com

С 1 января 2025 года в Актобе изменятся тарифы на холодную и горячую воду, а также на тепло: для населения услуги подорожают, а для юридических лиц подешевеют, передает "Диапазон".

Цена холодной воды для населения вырастет на 24,70 тенге с учетом НДС - стоимость кубометра увеличится с 129,89 тенге до 154,57 тенге. Зато для юридических лиц и бюджетных организаций вода подешевеет: для первых на 35 тенге (с 464,50 тенге до 429,95 тенге за кубометр), для вторых на 68 тенге (с 914,84 тенге до 846,80 тенге за кубометр).

"Увеличение тарифов связано с плановым ежегодным ростом, а также с планом-графиком по отказу от перекрестного субсидирования. Сейчас тариф для юридических лиц и бюджетных организаций выше, чем для населения. Постепенно тарифы будут уравнивать для всех групп потребителей, и к 2029 году усреднят полностью", - рассказал руководитель департамента регулирования естественных монополий Ерлан Дуйсен.

На услуги теплоснабжения и горячей воды тарифы для всех категорий потребителей подорожают на 18%. Для населения оплата за центральное отопление вырастет на 37 тенге с 198,48 тенге до 235,06 тенге за квадратный метр с учетом НДС.

"Повышение стало следствием увеличения зарплат сотрудникам АО "Aqtobe su-energy group" в 2024 году, их приравняли к среднемесячной заработной плате по данным статистики.

Вторая причина - рост оптовой цены товарного газа с 1 июля 2024 года на 35% для Актюбинской области, который произошел согласно приказу Министерства энергетики РК", - добавили в ведомстве.

На услуги канализации, газоснабжения и электроэнергии тарифы с 1 января останутся без изменений.

Напомним, в сентябре президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости решить первоочередные инфраструктурные проблемы и не допустить необоснованного роста тарифов для потребителей.

Вместе с этим, на брифинге правительства премьер-министр Олжас Бектенов дал поручение Миннацэкономики и отраслевым госорганам касательно цен на коммунальные услуги: он поручил обеспечить соблюдение минимального вклада в инфляцию от тарифов и цен на регулируемые услуги, установленных Советом по экономической политике.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202719-tarify-na-vodu-i-teplo-povysyat-v-aktobe/

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