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Колледжи Казахстана могут поделить на лиги

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Студенты
Студенты на занятиях. Иллюстративное фото: Supersizer/Getty Images

Все колледжи Казахстана планируют разделить на 4 лиги: лидеры, опорные, социальные и целевые. Проект приказа министра просвещения опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Как указано в релизе к обсуждению, Министерством просвещения РК разработан проект дорожной карты по трансформации технического и профессионального образования на 2025-2027 годы.

"Дорожная карта включает шесть ключевых направлений. Для достижения целей предусмотрено 22 мероприятия, обеспечивающих создание современной образовательной экосистемы, повышение качества подготовки кадров, интеграцию цифровых технологий и международных стандартов, а также формирование механизмов сотрудничества между организациями технического и профессионального образования, бизнесом и организациями высшего, послевузовского образования", - написано в пояснительной записке.

Также планируется усилить взаимодействие колледжей с бизнес-сообществом для подготовки кадров, удовлетворяющих потребности региональных экономик.

Кроме того, в приложении к обсуждению указано намерение сформировать 4 лиги в системе технического и профессионального образования (ТиПО).

  • колледжи-лидеры;
  • опорные колледжи;
  • социальные колледжи;
  • целевые колледжи.

Проект доступен до 28 декабря.

Напомним, с сентября 2024 года стипендию обучающихся колледжей Казахстана собирались увеличить на 50%. Об этом также заявляли представители Минпросвещения.

Летом текущего года министр просвещения Гани Бейсембаев сообщал, что колледжам страны выделено 145 тыс. грантов, из них 65% направлено на технические специальности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2204049-kolledzhi-kazahstana-mogut-podelit-na-ligi/

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