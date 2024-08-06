Стипендии студентов колледжей повысят на 50% в Казахстане

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев сообщил, что в новом учебном году повысят стипендии студентам колледжей, передает корреспондент NUR.KZ.

Гани Бейсембаев сообщил, что по поручению главы государства активно ведется работа по увеличению госзаказа в системе ТИПО.

"На сегодня выделено 145 тыс. грантов, из них 65% направлено на технические специальности.

Также с 1 сентября стипендия студентов колледжей увеличится на 50% от уровня прошлого года (в 2022 году – 21 тыс. тенге, 2023-м – 32 тыс. тенге, 2024-м – 43 тыс. тенге)", - сообщил он.

Напомним, ранее мы уже писали, что в Казахстане повысят стипендии для студентов колледжей и вузов с 1 сентября.

Так, для студентов колледжей стипендия повысится на 50% и составит:

по рабочим профессиям – 43 574 тенге;

для специалистов среднего звена – 41 896 тенге.

Увеличение стипендии студентов бакалавриата составит 20% до 47 135 тенге, а обучающихся на педагогических и медицинских направлениях – до 75 600 тенге.

Обучающимся в интернатуре стипендия будет выплачиваться в размере 85 376 тенге, а в резидентуре – 123 122 тенге. Магистрантам и докторантам стипендию увеличат на 15%: 107 061 тенге и 240 000 тенге соответственно.

Ранее сообщалось, что специалисты АО "Финансовый центр" объяснили порядок выплат стипендий казахстанским студентам и почему выплаты могут задерживаться. Выяснилось, что фиксированной даты для выплат нет.

В начале текущего года наша редакция подготовила подробный материал, в котором можно найти любую информацию о выплате стипендий для студентов Казахстана. Прочитать материал можно по данной ссылке.