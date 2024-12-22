Казахстанец не смог выйти на пенсию из-за ошибки в трудовой книжке

Жителю Жамбылской области отказали в пенсии из-за неправильного окончания фамилии в трудовой книжке, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте Жамбылского областного суда, Жуалынский районный суд рассмотрел гражданское дело о признании факта, имеющего юридическое значение о принадлежности трудовой книжки заявителю.

"Судом установлено, что истец Б. 1985-1998 годы работал в коллективном хозяйстве "П" Жуалынского района на разных специальностях. При оформлении бумаг на пенсию Центром по выплате пенсий истцу отказано в назначении пенсии со ссылкой на неправильное окончание фамилии в трудовой книжке. В связи с этим, истцу не осталось выбора, кроме как защитить свои права через суд", - говорится в сообщении.

В ходе рассмотрения дела судом было установлено наличие архивной справки, где указано его данные и годы работы в вышеуказанном коллективном хозяйстве.

В итоге иск удовлетворен, суд признал факт принадлежности трудовой книжки заявителю.

Решение суда не вступило в законную силу.

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