Снятое в Хромтау видео с раздетым ребенком на морозе возмутило пользователей Сети

Жители Хромтау возмущены поступком матери, которая вела раздетого ребенка по улице в мороз. Департамент полиции Актюбинской области прокомментировал инцидент, передает NUR.KZ.

В Instagram-паблике Zello Hromtau появилось видео, на котором женщина в пуховике и шапке вела по улице ребенка, одетого лишь в носки, трусы и футболку.

"Вчера, приблизительно в 7-8 вечера, нерадивая мать вела своего ребенка раздетого (на улице буран, шел снег, ветер и мороз)! Ребенок шел в носках, трусах и футболке, причитал: "Мама, мама, мама".

В то время мать сама была в пуховике и шапке. Рядом проходящая женщина сказала: "Он же себе все отморозит". На что эта горе-мать ответила: "Пусть отморозит", - говорится в подписи к видео.

Пользователей возмутило поведение матери.

"Какой кошмар! Бедный ребенок", "Ужас, что творится в этом мире. Чтобы не натворил ребенок, разве так можно?", "Пусть органы опеки обратят внимание", - пишут комментаторы.

Департамент полиции Актюбинской области отреагировал на обращение граждан и сообщил, что ребенок выбежал на улицу раздетым, а мать вела его обратно домой.

"Данный инцидент произошел в Хромтау. Установлено, что ребенок выбежал на улицу раздетым, мама вела его домой. С родителями ребенка проведена профилактическая беседа", - прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Актау необычное поведение женщины с ребенком на пешеходном переходе вызвало недоумение и возмутило водителей. Ситуацию прокомментировали в полиции.

Также в соцсетях появилось видео, на котором неизвестная женщина оставляет ребенка одного на дороге. В полиции по данному факту проводят проверку.

Также казахстанцев потрясла история из Астаны - там мать выгнала 8-летнюю дочку на мороз в одном нижнем белье.