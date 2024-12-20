Снятое в Хромтау видео с раздетым ребенком на морозе возмутило пользователей Сети
Опубликовано:
Жители Хромтау возмущены поступком матери, которая вела раздетого ребенка по улице в мороз. Департамент полиции Актюбинской области прокомментировал инцидент, передает NUR.KZ.
В Instagram-паблике Zello Hromtau появилось видео, на котором женщина в пуховике и шапке вела по улице ребенка, одетого лишь в носки, трусы и футболку.
"Вчера, приблизительно в 7-8 вечера, нерадивая мать вела своего ребенка раздетого (на улице буран, шел снег, ветер и мороз)! Ребенок шел в носках, трусах и футболке, причитал: "Мама, мама, мама".
В то время мать сама была в пуховике и шапке. Рядом проходящая женщина сказала: "Он же себе все отморозит". На что эта горе-мать ответила: "Пусть отморозит", - говорится в подписи к видео.
Пользователей возмутило поведение матери.
"Какой кошмар! Бедный ребенок", "Ужас, что творится в этом мире. Чтобы не натворил ребенок, разве так можно?", "Пусть органы опеки обратят внимание", - пишут комментаторы.
Департамент полиции Актюбинской области отреагировал на обращение граждан и сообщил, что ребенок выбежал на улицу раздетым, а мать вела его обратно домой.
"Данный инцидент произошел в Хромтау. Установлено, что ребенок выбежал на улицу раздетым, мама вела его домой. С родителями ребенка проведена профилактическая беседа", - прокомментировали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Актау необычное поведение женщины с ребенком на пешеходном переходе вызвало недоумение и возмутило водителей. Ситуацию прокомментировали в полиции.
Также в соцсетях появилось видео, на котором неизвестная женщина оставляет ребенка одного на дороге. В полиции по данному факту проводят проверку.
Также казахстанцев потрясла история из Астаны - там мать выгнала 8-летнюю дочку на мороз в одном нижнем белье.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202950-snyatoe-v-hromtau-video-s-razdetym-rebenkom-na-moroze-vozmutilo-polzovateley-seti/