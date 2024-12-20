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Казино только для иностранцев планируют открыть в Мангистауской области

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Игральные карты, фишки и кубики
Карты и фишки. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге СЦК глава Мангистауской области рассказал о проекте казино, доступ в которое, как ожидается, будет только для иностранных граждан, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас обсуждается вопрос развития казино в регионе, для развития туризма. Этого не нужно бояться. Это будет выгодно для экономики региона. Они будут только для иностранных туристов, не для местных жителей", - заявил аким Нурдаулет Килыбай.

Главу региона спросили, не считает ли он это дискриминацией по отношению к казахстанцам.

"Нет. То есть будут предоставлять паспорт (иностранный - прим. ред.) - и можно будет заходить. (…)

Цель заключается в том, чтобы приезжающие из-за рубежа люди оставляли деньги в экономике Казахстана. Это может быть не только казино, но и рестораны или строительство гостиниц, куда как иностранцы, так и казахстанцы могут вкладывать инвестиции. Главное, чтобы они вкладывали средства и вносили вклад в нашу экономику.

Пока закон еще не принят, но именно такое предложение мы выдвинули", - заявил аким Мангистауской области.

Напомним, в начале июня в мажилисе приняли поправки по игорному бизнесу и лотерейной деятельности. Отмечалось, что принятые мажилисом поправки предусматривают запрет на участие в азартных играх и пари для некоторых казахстанцев, в том числе для тех, кто еще не достиг 21 года, а также тех, кто включен в единый реестр должников с неисполненными обязательствами по исполнительным документам об имущественных взысканиях. В список тех, кому запрещено играть в азартные игры были включены также госслужащие и военнослужащие.

В июле Касым-Жомарт Токаев подписал этот закон.

До этого, в марте, на заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался о проблеме лудомании. Он заявил, что правительству нужно утвердить план борьбы с этой проблемой в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202941-kazino-tolko-dlya-inostrancev-poyavitsya-v-mangistauskoy-oblasti/

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